Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hemer. Bei einem Unfall Im Bockeloh wurde am Samstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt. Der 24-jährige Paketdienstfahrer kam mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn der Straße Im Bockeloh ab und verursachte Sachschaden an einer Grundstücksmauer und Begrenzungssteinen. Er selbst verletzte sich hierbei leicht an der rechten Schulter. Nach einer ambulanten Behandlung in der Paracelsusklinik konnte er wieder entlassen werden.

Mehrere Unfallfluchten verzeichnete die Polizei am Wochenende und bittet um Hinweise. Am Samstag zwischen 20 und 21 Uhr hatte ein Hemeraner seinen grauen Mini auf dem Parkplatz des Kaufhauses Real, in der Nähe des Getränkemarkts, geparkt. In dieser Zeit wurde der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro.

Fahrer flüchtennach Sachschäden

Am Samstag zeigte ein Autofahrer eine erst später bemerkte Unfallflucht an. Zwischen dem 12. und 14. Dezember ist ein lilafarbener Seat Arona an der hinteren Stoßstange beschädigt worden. Er war in dieser Zeit am Nieringser Weg 23a, an der Hauptstraße 69, an der Elsa-Brandström-Straße und in Iserlohn am Löbbeckenkopf 30 geparkt. Nun werden Zeugen gesucht.

Bereits am Freitag gegen 9.40 Uhr streifte ein unbekannter Fahrer einen vor der Bäckerei Holve an der Hönnetalstraße geparkten blauen Opel Agila und flüchtete in Richtung Hauptstraße.