Evangelische Gottesdienste fallen in Hemer aus

Hemer. Die evangelischen Gemeinden in Hemer werden sich an die Empfehlung der Landeskirche halten (wir berichteten). Bis zum 10. Januar wird es keine evangelischen Präsenz-Gottesdienste geben. Das betrifft auch den angekündigten Open-Air-Gottesdienst zu Heiligabend in Ispei und die Gottesdienste der Kirchengemeinde Hemer. Entschieden darüber hat das Presbyterium in einer Sondersitzung am Mittwochabend. Über Alternativen wie Online-Angebote macht sich die Kirche nun Gedanken. „Das Konzept wird entwickelt. Wir wollen ein Zeichen der Sichtbarkeit setzen“, erklärt Pfarrer Rolf Neuhaus.

Gottesdienste der katholischen Kirche finden zum jetzigen Stand weiterhin statt, wie Pastor Dietmar Schulte auf Nachfrage erklärte. „Jeder darf entscheiden, ob er kommen will oder nicht“, stellte Schulte weiterhin klar. Die Kirche richtet sich nach den Empfehlungen des Bistums. Sollte der Inzidenzwert allerdings über 200 Fälle pro 100.000 Einwohner steigen, müsste die Kirche die Besucherzahl um weitere 30 Prozent verringern. Bisher liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 177,2.