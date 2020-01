Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Europaschule veranstaltet Infoabend

Hemer. Die Europaschule am Friedenspark lädt zu einem Informationsabend für die neue Klasse 5 für Montag, 10. Februar, um 17.30 Uhr in die Aula ein. An diesem Infoabend erhalten interessierte Eltern und Grundschüler Gelegenheit, sich eingehend über das Lernen an der Gesamtschule der Stadt Hemer zu informieren.

Unter anderem werden Schüler aus dem Schulalltag berichten. Es wird erläutert, welche Anforderungen und Angebote das Schulprofil bereithält und welche Möglichkeiten den Kindern geboten werden. Darüber hinaus gibt es einen Ausblick auf die konkreten Vorhaben für den kommenden fünften Jahrgang. Laut der Mitteilung der Schule können auch persönliche Fragen und Themen besprochen werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich in die Terminliste für die Anmeldegespräche im Februar einzutragen und die Anmeldeunterlagen mitzunehmen.

Dies ist ansonsten ab Montag, 3. Februar, vormittags von 8 bis 12 im Sekretariat der Schule möglich. Die Anmeldegespräche finden von Montag, 17., bis Freitag, 20. Februar, jeweils von 12 bis 16 Uhr im Pavillon der Europaschule statt. Es wird darum gebeten, zur Anmeldung eine Kopie des Zeugnisses, die städtischen und schulischen Anmeldeunterlagen sowie das Familienstammbuch mitzubringen.