Endlich Sommer im größten Strandgarten der Region

Endlich Sommer im Strandgarten: Mehrere Hundert Besucher suchten am Wochenende Abkühlung im Sauerlandpark.

Hemer. Nach einer eher verregneten ersten Ferienhälfte suchen Familien am Wochenende Abkühlung im Himmelsspiegel.

Von der Sonne und hochsommerlichen Temperaturen ist die erste Ferienhälfte nicht gerade verwöhnt worden. So erlebte auch der Strandgarten im Sauerlandpark bislang nur an wenigen Tagen einen nennenswerten Andrang. Umso erfreulicher, dass am Wochenende endlich Badewetter lockte.

Wenn Familien am Sonntag mit einem Bollerwagen schwer beladen die Ostenschlahstraße hochzogen, dann hatten sie den größten Sandstrand der Region zum Ziel und suchten Abkühlung im und am Himmelsspiegel. Platz bietet die Sandfläche durch die Corona-Abstandsregeln für rund 850 Besucher, doch so voll wurde es bislang noch nicht. Familien können den Strand mit reichlich Distanz zum Nachbarn genießen.

Auch auf die Liegestühle müssen Besucher nicht mehr verzichten. Nachdem der Sauerlandpark anfangs aus hygienischen Gründen die beliebten Sonnenplätze nicht bereitgestellt hatte, können sie jetzt gegen ein Pfand von fünf Euro ausgeliehen werden. Ein Euro davon wird für Desinfektionsmaßnahmen einbehalten.

Wasserspaß mit nochhöheren Fontänen

Für noch mehr Wasserspaß sorgt in diesem Sommer die überarbeitete Wasserfläche. Neue Pumpen ermöglichen Wasserfontänen von bis zu fünf Metern Höhe. Zum Ferienangebot gehört an den Wochenenden auch das feuerrote Spielmobil, das zahlreiche Spielaktionen bietet. Kreative Mitmachaktionen gibt es durch das „Grüne Klassenzimmer“ in der benachbarten Halle. Der Strandgarten ist noch bis zum 30. August geöffnet.