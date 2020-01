Hemer. Horst Waßmuth wird am 25. Januar auf dem Waldfriedhof in Hemer beerdigt.

Eine blau-weiße Beerdigung für Horst Waßmuth

„Horst müsste in wenigen Minuten wieder in Hemer ankommen“, sagt Inge Waßmuth mit trauriger und zugleich dankbarer Stimme . Die Hemeranerin verlor ihren Ehemann auf tragische Weise im gemeinsamen Weihnachtsurlaub im ägyptischen Hurghada. In der Nacht zum 31. Dezember stürzte der 63-Jährige in einen leeren Fahrstuhlschacht. Er war sofort tot (wir berichteten)

3700 Euro kostet allein die Überführung

Inge Waßmuth flog am 1. Januar wieder nach Deutschland – ohne ihren geliebten Ehemann. Ihr Mann blieb zunächst in Ägypten, dort nahm die Bürokratie ihren Lauf. Die Leiche des Hemeraners wurde zunächst von Hurghada nach Kairo gebracht, an der Botschaft wurden die nötigen Papiere zusammengestellt. Nach einem Zwischenstopp in Istanbul wurde der Verstorbene nach Düsseldorf überführt, wo ihn ein Hemeraner Bestattungsunternehmen abholte. „Es ist gut, dass er wieder hier ist“, so die erschütterte Witwe, die in Hemer und Umgebung eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft erfahren hat. „Ich bin so dankbar“, sagte Inge Waßmuth gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Allein 3700 Euro hat die Überführung der Leiche gekostet – Geld, das durch Spenden zusammengekommen ist. Janni Orfanopoulou und sein Team des Restaurants Akropolis hatten über Facebook eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Wie es dazu kam, dass Horst Waßmuth mitten in der Nacht in den leeren Schacht stürzte, kann sich seine Frau Inge immer noch nicht erklären. „Ich denke, dass er zur Toilette musste und irgendwie dann im Flur vor dieser Tür gelandet ist“, sagte sie. Der Fahrstuhlschacht sei nicht als solcher zu erkennen gewesen. Es sei eine ganz normale Zimmertür gewesen, mit dem Schild „Staff only“. Die Tür sei aber nicht verschlossen und der Abgrund nur mit einer dünnen Styroporplatte verdeckt gewesen, beklagt die Hemeranerin. Sie hat einen Anwalt eingeschaltet, sich an die Medien gewandt. Sie klagt gegen das Hotel in Hurghada, das im Internet bisher viele gute Bewertungen bekommen hat.

Beisetzung am 25. Januar auf dem Waldfriedhof

Die Beerdigung des beliebten Hemeraners findet am Samstag, 25. Januar um 11 Uhr auf dem Waldfriedhof statt. Horst Waßmuth war ein „echter Schalker Jung“ und bekommt eine Schalke-Urne. Zudem soll es generell eine blau-weiße Beerdigung werden.

„Horst hat es gehasst, wenn die Leute zu Beerdigungen immer in schwarz-weißer Kleidung kamen“, so Inge Waßmuth, die ihrem „Mucki“ zumindest diesen einen Wunsch noch erfüllen möchte. „Kommt gerne in Schalke-Trikots“, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite.