Einbruch in ein Haus an der Dorfstraße

Landhausen. Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in ein Haus an der Dorfstraße eingebrochen. Laut Polizei nutzten sie die eine Stunde Abwesenheit des Hauseigentümers aus, um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und Behältnisse, nahmen Schmuck mit und hinterließen Sachschaden. Die Wache in Hemer bittet um Hinweise unter 02372/90990.