Einbruch durchs Küchenfenster

Hemer. Am vergangenen Wochenende drückten unbekannte Einbrecher ein Küchenfenster einer Souterrainwohnung an der Grünewaldstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räume und Behältnisse und stahlen ein altes Handy, eine Musikbox und Parfüm. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen können der Polizei in Hemer, 02372/90990 gemeldet werden. Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Interessierte im Internet: www.polizeiberatung.de.