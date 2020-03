Hemer. Einbrecher versuchten in den vergangenen Tagen in ein leerstehendes Haus Am Vogelsang einzudringen. Der Eigentümer stellte Hebelmarken an den Fenstern fest. Der Einbruchsversuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in Deilinghofen nimmt die Polizei in Hemer entgegen. Zum Thema Einbruchschutz beraten die Fachleute der Kriminalprävention unter 02372/9099-5510.