Ein Quartiersplatz für alle Generationen

Eine schlichte Sandkuhle, die als Hunde- und Katzenklo missbraucht wird, und ein Kletterturm für Kleinkinder: So sieht der Spielplatz im Neubaugebiet Geitbecke bislang aus. Bis zum nächsten Jahr soll daraus der erste intergenerative Spiel- und Begegnungspark im Stadtgebiet werden. Rund 300.000 Euro investiert die Stadt in ein „Vorzeigeprojekt“. „Es soll ein echter Quartiersplatz entstehen“, sagte der Technische Beigeordnete Christian Schweitzer. Die neue Fläche in der Geitbecke soll nämlich zum Vorbild für Generationenparks in jedem Stadtteil werden.

Jugendhilfeausschussentscheidet am Donnerstag

In Anbetracht der demografischen Entwicklung sollen öffentliche Spielflächen durch differenzierte Angebote für alle Altersgruppen nutzbar werden. So hat es der Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschlossen. So sollen der Dialog und das Miteinander der Generationen gefördert werden. Wie das baulich aussehen kann, hat der Spielbetrieb Blankert und Obermann geplant.

Bevor der Kinder- und Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. Februar, (17 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum) dem Plan zustimmt, hatten die Bürger am Mittwoch die Gelegenheit, sich zu den Ideen zu äußern. Das Interesse an der Präsentation der Planungen in der Kindertagesstätte St. Peter und Paul war jedoch äußerst gering, so dass mehr Verwaltungsmitarbeiter und CDU-Politiker als Anwohner anwesend waren. Enttäuschend war dies, zumal im Vorfeld viele Familien zu ihren Ideen und Wünschen befragt worden waren.

Spielplatz Geitbecke Vorentwurf von Spielbetrieb Blankert und Obermann Foto: Privat / IKZ

Voraussetzung für die Erweiterung des Minispielplatzes zum Begegnungspark war der Kauf dreier ursprünglich als Bauland vorgesehener Grundstücke, deren Kosten die eigentlichen Baukosten noch erhöhen. Nun stehen zwischen Wernshagen, Hans-Meyer-Straße und Charlotte-Terheyden-Weg rund 1800 Quadratmeter zur Verfügung. Wie die terrassenartig gestaltet werden, stellte Jan Obermann vom Spielbetrieb vor. Im unteren Bereich am Fußweg ist ein Spielbereich für Kleinkinder mit Buddelecke, Wackelsteg, Minirutsche, Kaufmannsladen und mehr geplant. Daran schließt sich ein großer Schaukelbereich mit Doppelschaukel und Partnerschaukel an.

Die große Fläche entlang des kleinen Baches beginnt im unteren Bereich mit einem Kletter-Aktionsbereich. Ein großes Kletternetz, Klettermikado, Kurvenrutsche, Seilgarten und Biberburg werden aus Robinienholz gestaltet. Eine Ebene darüber wird der zentrale Quartiersplatz mit Boulebahn, Bücherschrank und Infotafel angelegt. Am Terheyden-Weg befindet sich dann ein „Calisthenics“-Sportparcours mit Geräten wie Reckstangen, Barren, Hängeleiter. Der angrenzende Bach wird für den Spielplatz nicht mit genutzt, sondern durch einen Zaun abgegrenzt.

Umzäunung undParkplätze prüfen

Bei der Planvorstellung lobten Anwohner die schöne Gestaltung, äußerten aber auch Sorgen vor einem unkontrollierten Treffpunkt mit Lärm auch in den Abend- und Nachtstunden. Die Nutzungszeiten will die Stadt festlegen und gegebenenfalls auch durch das Ordnungsamt kontrollieren. Geprüft werden soll, ob optional eine Umzäunung möglich wäre.

Sorgen machten sich Anwohner auch um auswärtige Spielplatzbesucher, die mit dem Auto anreisen, zumal Parkplätze im Wohngebiet bereits Mangelware seien. Über Parkboxen im oberen Bereich soll nachgedacht werden. Außerdem wurden Fahrradständer und eine bessere Pflege auch des Fuß-Radweges angeregt, der voller Hundehaufen sei.