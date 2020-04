Ein Jübergturm für das Bienenvolk

Hemer. Mit einer Kettensäge lässt Peter Dembon einen zweiten Jübergturm entstehen, der im Park der Sinne für Bienenvölker gedacht ist.

Das Kreischen der Kettensäge lässt zunächst auf Waldarbeiten schließen, doch die wenigen Menschen, die aktuell in Corona-Zeiten an der alten Panzerplatte am Sauerlandpark vorbeigehen, staunen nicht schlecht. Der Mann, der da so viel Krach macht, ist ein Künstler, genauer gesagt,ein Bildhauer. Peter Dembon lässt den Jübergturm entstehen – aus einem Eichenstamm. Das rund 3,20 Meter große Kunstwerk wird seinen Platz beim Imkerverein Hemer im Park der Sinne bekommen. Der Clou: In dem Mini- Jübergturm sollen Bienenvölker einziehen.

Bildhauer sägt aus Eicheein Kunstwerk

„Der Imkerverein ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das machen möchte“, sagt Peter Dembon (58), „da habe ich Ja gesagt“. Er selbst hat zum Sauerlandpark und früher zur Landesgartenschau eine besondere Beziehung, denn unter anderem hat er damals in Hemers größtem Garten seine Schnitzkunst gezeigt. Das aktuelle Projekt hat für den Bildhauer einen besonderen Reiz, denn die Aufgabe ist nicht leicht. So ist der Eichenstamm ziemlich krumm und zudem oval. „Den musste ich zuerst etwas rund schneiden, damit der Jübergturm mit seiner besonderen Form entstehen kann“, so der Künstler, der eigentlich mal Autoschlosser gelernt, sich aber 2015 dazu entschieden hatte, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er absolvierte an der IBKK Bochum-Wattenscheid die Ausbildung zum Bildhauer. Zu diesem Zeitpunkt war er schon über 15 Jahre als Dozent für die Volkshochschule im Einsatz.

Unter dem Dach auf der Panzerplatte sind die Arbeitsbedingungen nur wenige Stunden am Tag optimal. „Auf der einen Seite ist es ganz hell, auf der anderen ganz dunkel. Die Lichtverhältnisse sind schon gruselig“, lacht Peter Dembon, der aber dennoch mit ganz viel Freude an die Arbeit geht. Zwischen 10 und 14 Uhr ist das Licht am besten, und genau dann haucht er dem „kleinen Bruder“ des Jübergturms Leben ein. Stück für Stück nimmt der Turm Formen an, sogar die Himmelstreppe konnte er in den Stamm integrieren. „Die Eiche hat unten einen klobigen Auswuchs, da war das gut möglich“, freut sich der Künstler. Ihm ist bei seiner Arbeit immer bewusst, dass er bei solchen Kunstwerken oft nur eine Chance hat. „Ein Baum ist keine gerade Dachlatte, da ist immer eine Überraschung drin“, weiß er, „es ist immer mit Nervenkitzel verbunden.“ Der Iserlohner arbeitet mit drei verschiedenen Kettensägen, wie der Maler mit verschiedenen Pinseln.

Ihm gefällt der Gedanke, dass die Honigbienen wie die Besucher des „echten“ Jübergturms unten am Turm einen Eingang nutzen, um nach oben zu kommen. Die Bienen gelangen so zu ihrem Kasten, und das können die Besucher des Parks der Sinne sogar beobachten. Der Stamm bekommt Fenster, die es nicht nur den Imkern selbst, sondern beispielsweise auch Schulklassen ermöglicht, die Bienenvölker zu beobachten. „Vielleicht finden Kinder Gefallen daran und interessieren sich so für den Tierschutz“, hofft Peter Dembon.

Kunstwerk wird ein echter Hingucker

Das Kunstwerk ist schon jetzt ein echter Hingucker und sicher eine neue Attraktion für den Sauerlandpark. Hat Peter Dembon es fertiggestellt, müssen ein Fundament gegossen und der Jübergturm gut fixiert werden. Das übernehmen die Mitarbeiter des Sauerlandparks.

Der Imkerverein ist seit der Landesgartenschau im Park der Sinne angesiedelt. „Anlässlich des Jubiläums haben wir überlegt, was wir machen“, so der Vorsitzende Matthias Opitz. Dann sei die Idee der „Klotzbeute“ entstanden, wie es sie im Mittelalter gegeben hat. In dieser Zeit wurden bereits hohle Bäume für die traditionelle Bienenzucht genutzt. Oft wurden auch Heiligenfiguren oder Bärennachgestalten für die Bienen gefertigt.

„Wir haben unsere Idee der Geschäftsführung des Sauerlandparks vorgestellt und uns gefreut, dass sie gut ankam“, sagt Matthias Opitz. Über die Stadt Hemer sei ein Förderantrag an das Land gestellt worden, der dann über die Bezirksregierung Arnsberg ausgeschüttet wird. Der Imkerverein rechnet mit einem Zuschuss von 2000 Euro.

Eigentlich sollen die letzten Arbeiten im Beisein der Öffentlichkeit direkt am Standort links vom Heckenkabinett stattfinden, aber wann das sein kann, weiß in Corona-Zeiten aktuell niemand. Danach wird ein Bienenvolk umgesetzt und genau wie die beiden anderen schon bestehenden Völker das ganze Jahr über versorgt.