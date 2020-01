Ein herausragendes Jubiläumsjahr

Das neue Jahr ist zwar schon ein paar Tage alt, aber die Schützenfamilie des BSV Deilinghofen ließ es sich am Sonntagvormittag dennoch nicht nehmen, mit einem Sekt auf ein hoffentlich erfolgreiches und gesundes Jahr 2020 anzustoßen. Zahlreiche Gäste konnten im Schützenheim am Balver Weg zum traditionellen Neujahrsempfang begrüßt werden.

Oberst Thomas Kruse-Endres und der erste Vorsitzende Klaus Gillmann konnten zur Begrüßung zahlreiche Hände schütteln. Die offizielle Ansprache übernahm in diesem Jahr Karl-Friedrich Ebe, der zweite Vorsitzende. Er hieß alle anwesenden Vereinsmitglieder sowie Vertreter der Ortsvereine und Repräsentanten der heimischen Institutionen und Kommunalpolitik willkommen. Sein besonderer Gruß ging dabei an den stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Römer, die Landtagsabgeordnete Inge Blask, Ehrenoberst Charly Stenner-Borghoff, Ehrenmitglied Lothar Spieckermann sowie Schützenkönig Bodo Schweikard und seinen Hofstaat.

Vom Gründungsfest biszum Kreiskönigsschießen

Ebe gab einen kleinen Rückblick auf 2019 sowie einen Ausblick auf 2020. Über das Geschehen in der Weltpolitik mit Brexit sowie Klimaschutz kam Ebe auf die Grundrente und letztendlich auf die Ereignisse in Deilinghofen. Mit dem 150-jährigen Jubiläum des Vereins feierte das Dorf ein Großereignis. Im April am Tag der Gründung fand der Auftakt des Jubiläums statt, auf dem ehemaligen Hof Cordes wurde die einstige Gründung gefeiert. Es folgte eine gelungene Bataillonsfahrt nach Willingen im Mai. Das Jugend- und Kinderschützenfest, bei dem erstmals auch ein Kinderkönigspaar proklamiert wurde, konnte Ende Juni gefeiert werden. Mit der Bierprobe und dem Kaiserschießen Ende Juli begann dann die heiße Phase in Hemers Osten. Das Jubiläumsschützenfest am ersten Augustwochenende war ein voller Erfolg und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. In seinem Jubiläumsjahr richtete der BSV Deilinghofen dann noch im September das Kreiskönigsschießen aus. Etwas Besonderes gab es in der Vorstandsriege im vergangenen Jahr auch noch: Erstmals wurden bei der Jahreshauptversammlung zwei Frauen in den Vorstand gewählt. Der Verein geht also mit der Zeit.

Bei seinem Ausblick auf das neue Jahrzehnt hob Ebe die sportlichen Highlights hervor, sei es aktuell die Handball-EM, die Fußball-EM oder auch die Olympischen Spiele. Auch auf politischer Ebene werde sich 2020 einiges tun. Amerika wähle einen neuen Präsidenten und in England soll der Brexit vollzogen werden. „In Hemer finden am 13. September Kommunalwahlen statt“, spannte Ebe den Bogen in die Felsenmeerstadt.

Eines wünschte sich Ebe in aller erster Linie für die Zukunft: Frieden. „Auf kleiner Ebene können wir dafür sorgen, dass der Schützenverein ein Ort des Willkommens und freundlichen Miteinanders ist, der neue Mitglieder stets mit offenen Armen empfängt“, so der stellvertretende Vorsitzende. Neben Gesundheit, Kraft und Stärke, alle Lebenssituationen zu meistern, wünschte Ebe abschließend allen Vereinen eine sichere Zukunft und Bereitschaft der Mitglieder, verantwortungsvoll im Sinne des Vereins zu handeln.

Vizebürgermeister Wolfgang Römer richtete die Grüße von Rat und Verwaltung aus. Laut Römer heißt es beim Beginn eines neuen Jahres auch Rückblick zu halten, aber eben nicht nur auf die eigene Stadt, sondern auch über den Tellerrand hinaus nach Europa und die ganze Welt zu schauen. So rief Römer seinen Zuhörern die Konflikte im Nahen Osten, die Buschfeuer in Australien und den Brexit in Erinnerung. „Ich bin gerne bei Ihnen, Sie verstehen etwas vom Feiern und von Geselligkeit im Allgemeinen“, so der Vertreter der Stadt. „Sie wissen, wie man als Dorf zusammenhält“, lobte Römer den Deilinghofer Verein und fuhr fort: „Seien Sie stolz darauf, Teil dieses Vereins zu sein“.

Sammlung für dieTVD-Rhönradgruppe

Nicht fehlen durfte nach den Reden der gesellige Plausch unter den Schützenbrüdern und Schützenschwestern sowie Vertretern der anderen Ortsvereine. Als kleine Stärkung reichte die Artillerie, die in diesem Jahr für die Bewirtung verantwortlich zeichnete, Schnittchen. Traditionell wurden beim Neujahrsempfang auch wieder Spenden gesammelt. Diesmal kreiste das Sparschwein zu Gunsten der Rhönradgruppe des Turnvereins Deilinghofen.