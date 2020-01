Ein dritter Kandidat steigt in den Ring

Im Kampf um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Hemer steigt ein dritter Kandidat in den Ring. Neben Christian Schweitzer und Christa Kunze möchte auch Don Markus Scholz Bürgermeister werden. Der 51-Jährige ist vor einem Jahr aus Iserlohn nach Hemer gezogen und hat nun Großes vor. Damit die Bürger den neuen Kandidaten kennen lernen können, ist er samstags in den nächsten Monaten von 8 bis 12 Uhr immer mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt zu finden. Zunächst geht es für Scholz darum, die 210 erforderlichen Unterstützerstimmen zusammenzubekommen. Wenn er die Zahl bis zum 16. Juli erreicht hat, wird er offiziell als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 13. September zugelassen.

BM-Anwärter hält sich fürdie clevere Alternative

Als Don Markus Scholz sich der Redaktion vorstellt, fällt ein blauer Anstecker am Kragen seines Hemdes auf. „Don Markus Scholz – die clevere Alternative“ heißt es auf dem kleinen Schild. Wer denkt, dass das Schild extra für den kommenden Wahlkampf angefertigt wurde, irrt. „Das trage ich schon 30 Jahre und habe es auch auf meinen Visitenkarten stehen“, so der Hemeraner, der gelernter Kfz-Mechaniker ist, aber auch andere Tätigkeiten ausgeübt hat, wie er selbst sagt – Autoverkäufer zum Beispiel. Zudem war der Hemeraner vier Jahre lang als Soldat bei der Bundeswehr. Damit begründet Scholz auch, dass er als künftiger Bürgermeister der Stadt Hemer Menschen führen könne.

Seitdem er in Hemer lebt, sind Scholz viele Missstände aufgefallen. „Ich kenne zudem viele Leute, da wird mir auch viel zugetragen“, so der entschlossene Hemeraner. Er selbst hat eine Beinprothese, und so liegen ihm die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen besonders am Herzen.

Die öffentliche Behinderten-Toilette ist ihm ein Dorn im Auge. „Ich würde dafür sorgen, dass die saniert und mindestens zweimal am Tag gesäubert wird“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Rentner und Obdachlose würde er ebenso unterstützen. Wohnraum zu schaffen ist ihm genauso wichtig.

Deutschkurse sollten für alle nicht Deutsch sprechenden Menschen angeboten werden, und den sogenannten Helikopter-Eltern würde er eine Haltezone mindestens 500 Meter von der Schule entfernt einrichten, damit die Kinder den restlichen Weg zu Fuß gehen und andere vor den Schulen „nicht über den Haufen gefahren werden“. Der Hemeraner würde sich dafür einsetzen, dass sich Rentner, wenn sie es wollen, in Zeiten des Lehrermangels auch Unterricht in den Schulen gestalten könnten.

Was das Arbeiten im Rathaus betrifft, sagt Scholz, dass ihm dort zu wenig Transparenz in einzelnen Abteilungen sei. „Ich möchte mehr Harmonie ins Hemeraner Rathaus bringen“, erklärt Don Markus Scholz, der parteilos ins Rennen gehen wird. Er möchte „einiges in der Stadt verändern“ und hofft, dass er einige Dinge in der Stadt Hemer „schöner machen“ kann. Dass er als Verwaltungschef arbeiten kann, glaubt er schon. „Ob ich wie bei der Bundeswehr 30 oder dann jetzt ca. 300 Menschen führe, das macht keinen Unterschied“, denkt er.

Wahlkampf im Internetund auf dem Wochenmarkt

Zunächst ist der Hemeraner mit dem forschen Auftreten jetzt bemüht, die 210 benötigten Unterschriften zu sammeln. „Ich ziehe das allein durch“, sagt er über sein politisches Engagement als Einzelkämpfer.

Einen großen, kostspieligen Wahlkampf möchte Don Markus Schulz nicht betreiben. Er möchte den Wochenmarkt und das Internet nutzen, um die Menschen von sich zu überzeugen. „Ich hänge keine teuren Wahlplakate auf, die hinterher wieder abgerissen werden“, sagt der 51-Jährige, der sich bewusst für das „Don“ (spanisch: Herr) als inoffiziellen Namenszusatz entschieden hat. „Ich habe zehn Jahre in Spanien gelebt, da hat sich das ergeben, das Don vor dem Namen zu haben. Und mein Name bleibt so immer im Gedächtnis“.