Echte Wahl durch zweite Kandidatur

Am 21. Dezember wurde Christa Kunze von der Unabhängigen Wählergemeinschaft als Bürgermeister-Kandidatin nominiert, am Donnerstagabend stellte die UWG ihre Kandidatin in einer Pressekonferenz vor. Jetzt haben die Hemeraner die Wahl, denn die 54-Jährige steigt neben Christian Schweitzer, der gemeinschaftlich von CDU, SPD, FDP und GAH als Bürgermeisterkandidat aufgestellt wurde, in den Ring. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Hemeranerinnen und Hemeranern im Herbst eine echte Wahl zu ermöglichen“, sagte UWG-Fraktionschef Knut Kumpmann. Nach intensiver Suche und konstruktiven Gesprächen habe man sich für die Wunschkandidatin Christa Kunze entschieden, die aktuell Geschäftsführerin der UWG-Kreistagsfraktion ist.

Kandidatin lobt viele guteAnsätze in der Stadt Hemer

Christa Kunze präsentierte sich selbstbewusst und hochmotiviert und kennt sich schon jetzt sehr gut in Hemer aus. „Eine Verwaltung zu leiten, das ist der erste Teil der Aufgaben eines Bürgermeisters. Das kann ich“, sagte sie, „die andere große Aufgabe ist die Gestaltung der Stadt.“ In Hemer gebe es bereits sehr viele gute Ansätze, lobte die 54-Jährige die vielschichtige Arbeit. Aber sie sehe durchaus Entwicklungspotenziale in verschiedenen Bereichen.

Christa Kunze verfügt zum einen über Verwaltungserfahrung in unterschiedlichen leitenden Positionen – unter anderem auch beim Märkischen Kreis als Leiterin der Stabsstelle Recht. Zum anderen war sie in der freien Wirtschaft als Justitiarin tätig.

„Christa Kunze ist aus unserer Sicht die richtige Bürgermeisterin für Hemer, weil sie mit ihrer Führungserfahrung und insbesondere als Volljuristin die Anforderungen an die erste Bürgerin der Stadt Hemer ideal erfüllt“, betont Kumpmann. Hemer brauche eine Bürgermeisterin mit Erfahrungen in Verwaltung, Politik und freier Wirtschaft, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, hieß es seitens der UWG.

Wenn Christa Kunze die Wahl am 13. September gewinnt, will sie ihre Aufgabe mit viel Elan und Respekt angehen. Ihr sind interkommunale Zusammenarbeit und funktionierende Netzwerke wichtig. Eine Einzelkämpferin ist sie nicht, sie setzt vielmehr auf gute Zusammenarbeit. „Wir kommen doch viel besser voran, wenn wir uns gemeinsam unterstützen“, sagte sie.

Im Falle eines Sieges werde sie mit ihrem Ehemann von Bönen nach Hemer umziehen. Sie freut sich auf den Wahlkampf, den sie zusammen mit der Unabhängigen Wählergemeinschaft gestalten wird. Bereits am Sonntag wird sie den Neujahrsempfang des BSV Hemer besuchen, und am 18. Januar ab 11 Uhr können interessierte Bürger die Kandidatin im Alten Amtshaus kennen lernen.

Weiterer Bericht folgt