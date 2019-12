Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drückerkolonne ist wieder unterwegs

Hemer. Die Stadtwerke warnen in diesen Tagen vor „Drückerkolonnen“, die auf unseriösen Wege versuchen, Kunden zu einem Anbieterwechsel zu überreden. Diese sollen sich auch vermehrt als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben haben, um sich Informationen über den Kunden zu erschleichen. Im nächsten Schritt bedienen sie sich dann, so die Stadtwerke, meist der Kaltakquise am Telefon oder anderer „Tricks“.

Bei den „Drückerkolonnen“ handelt es sich laut den Stadtwerken um Dienstleister von anderen Stromanbietern, die wohl auf Provisionsbasis arbeiten. Marketing- und Vertriebsleiter Josef Guthoff berichtet über das Vorgehen der Mitarbeiter: „Meistens haben sie es auf die Generation 80plus abgesehen“, schildert er. Oft besuchen die Dienstleister die Haushalte, fragen auf gut Glück nach, ob die Kunden mit den Stromanbieter zufrieden seien und melden sich später per Telefon für ein Verkaufsgespräch. Den Stadtwerken sind aber auch andere Methoden bekannt: Die Vertreter fordern laut einer Pressemitteilung die Einsicht in die letzte Jahresrechnung, einen Blick auf den Strom- oder Gaszähler oder auf die Kontoauszüge.

Rechtliche Schritte sind schon eingeleitet

Um nicht überrumpelt zu werden und unfreiwillig einen Lieferantenwechsel einzuleiten, raten die Stadtwerke zu äußerster Vorsicht bei Haustürgeschäften. Empfohlen wird, unbekannte Vertreter gar nicht erst in die Wohnung eintreten zu lassen. „Unsere Kollegen können sich immer mit einem Betriebsausweis als Mitarbeiter der Stadtwerke kenntlich machen“, erklärt Elena Herlach, Teamleiterin des Stadtwerke Kundenservice. Darüber hinaus weisen die Stadtwerke auf das 14-tägige Widerrufsrecht hin, sollte dennoch einmal ein nicht gewünschter Vertragsabschluss zustande gekommen sein.

Noch im Frühjahr dieses Jahres hatten die Stadtwerke gegen Innogy geklagt. Im März des Vorjahres hatte sich ein vom Essener Energiekonzern Innogy beauftragter Außendienstler als Mitarbeiter der Stadtwerke Hemer ausgegeben. „Das Vertrauen der Hemeraner in ihr Stadtwerk wurde gezielt ausgenutzt, um Kunden zu täuschen und so einen ungewollten Vertragswechsel zu erwirken“, sagt Josef Guthof. Auch zu den Fällen der vergangenen Tagen haben die Stadtwerke, so Guthoff, schon rechtliche Schritte eingeleitet.