Drei Drogenfahrten am Wochenende

Hemer. Bei Geschwindigkeitskontrollen bemerkte die Polizei am Samstag mehrere Male Fahrer unter Drogeneinfluss.

Gleich drei Mal hat die Polizei am Wochenende Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt. Ein 21-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen um 0.07 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Mendener Straße angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht auf die üblichen Lichtreize reagierte. Ein Drogentest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ähnlich verlief es am Samstag gegen 8.45 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 29-Jähriger wurde aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes angehalten. Nach einem Anfangsverdacht führten die Polizisten einen Drogentest durch, der positiv verlief. Auch bei einer 29-Jährigen, die am Samstagabend um 22 Uhr die Hauptstraße befuhr, verlief ein Drogentest positiv. Auch in diesem Fall wurden die Beamten bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf die Drogenfahrt aufmerksam.