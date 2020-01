Doppelchörige Bachmotetten in der Ebbergkirche

Zwei Chöre mit jeweils vier Stimmlagen standen sich am Samstag in der Ebbergkirche gegenüber. Gemeinsam haben sie die achtstimmigen Motetten des Komponisten Johann Sebastian Bach gesungen. Keine leichte Aufgabe. In mehreren ganztägigen Proben hat der Westfälische Kammerchor Iserlohn zusammen mit anderen erfahrenen Chorsängern aus der Region unter Leitung der Kantorin Meike Pape diese herausfordernden Stücke geübt. Das Ergebnis stellte sich als beeindruckend heraus.

Ganz zu Beginn und am Ende des Konzerts umringen die Sänger und Sängerinnen des Kammerchors das Publikum in den Kirchenreihen. So können die Zuschauer den Chor gewissermaßen in Stereo erleben. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Sänger sich umstellen. Die vier Stimmen – Sopran, Alt, Tenor und Bass – haben bei jedem neuen Lied ihren eigenen Platz. Meist stehen zwei Chöre im Winkel zueinander, zum Publikum gewendet.

Zusammenspiel aus hohen und tiefen Tönen

Direkt bei den ersten beiden Stücken wird die Komplexität der Sangeskunst ersichtlich. Sowohl bei „Wie liegt die Stadt so wüst“ von Rudolf Mauersberger als auch bei „Komm, Jesu, Komm“ von Johann Sebastian Bach bemerkt man die verschiedenen Stimmlagen, die manchmal gleichzeitig die höheren sowie die tieferen Töne treffen. So entsteht ein kräftiges Zusammenspiel, das durch die gesamte Kirche schallt.

Manche Stücke singen die jeweils vierstimmigen Chöre alleine, oft wird der Gesang aber von der Gambe von Katja Dolainski und der Laute von Klaus Mader begleitet. Besonders auffällig sind dabei die sanften Anschläge der Laute, die von den Basstönen der Gambe unterstrichen werden.

Die Anschläge strahlen eine Ruhe aus, als würde man auf eine malerische Landschaft blicken oder auf ein idyllisches Bauerngehöft im Sommer. Als Solist bringt Klaus Mader mit Silvius Leopold Weiss einen Zeitgenossen von Bach auf die Bühne. Dieser sei vor allem durch seine Improvisationen bekannt, wie der Musiker sagt.

Bei ihrem eigentlichen Abschlusslied „Singet dem Herrn ein neues Lied“ beweisen die Chorsänger noch einmal Atem. Das Stück wirkt fast wie ein Dialog der Chöre. Ein gegenseitiges Anfeuern soll es darstellen, wie es im Programmheft heißt. Und genau diesen Eindruck hinterlassen die Mitglieder des Kammerchors auch.

Das Stück von Bach ist allerdings nicht das letzte Lied des Abends. Nach einer Zugabe umringen die Chormitglieder wieder die Zuschauer und singen der „Mond ist aufgegangen“ von Max Reger – gewissermaßen eine Tradition des Kammerchors.

Der Chor um Meike Pape hat am Samstag das Konzert nachgeholt, das im Sommer 2019 nach Dortmund verlegt worden ist. Das Konzert geht auf das Projekt „Doppelchörige Bachmotetten“ zurück. Da für die achtstimmigen Motetten eine größere Chorstärke nötig ist, als der Chor üblicherweise hat, hat der Kammerchor erfahrene Chorsängerinnen und Chorsänger aus der Region gewinnen können.