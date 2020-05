Diebin zeigt erneut den nackten Hintern

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hemer. Erst Hose runter, dann Geld weg: Zum vierten Mal war eine dreiste Diebin mit diesem Ablenkungsmanöver erfolgreich.

Erneut hat eine Diebin mit einer ungewöhnlichen Masche Wertsachen in einer Apotheke gestohlen: Und zwar indem sie ihren nackten Hintern zeigte. Laut Angaben der Polizei betrat die Frau am Freitag um 11.15 Uhr eine Apotheke „Im Ohl“ . Sie legte wortlos eine Kleinigkeit aus dem Regal auf den Tresen und zahlte. Darauf drehte sie sich um und gab wieder wortlos zu verstehen, dass sie einen Juckreiz am Gesäß verspüre. Der Angestellte ging los und holte ein geeignetes Präparat. Bei seiner Rückkehr fand er die Frau im hinteren Bereich der Apotheke vor. Mehrfach ließ sie ihre Hose herunter und zeigte ihr nacktes Gesäß. Er warf die Frau aus der Apotheke. Erst später fiel dem Mitarbeiter auf, dass aus seinem Privatportemonnaie Bargeld fehlte. Er erstattete Anzeige.

Die Täterin sprach laut Polizei kein Wort, war korpulent, etwa 1,65 Meter groß, circa 45 Jahre alt, dunkel mit etwas blauem im Brustbereich gekleidet, Gesicht und Kopf bedeckt. Der Zeuge beschriebt zudem einen „sehr großen weißen Hintern“ und dicke aufgedunsene Beine. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag in einer Apotheke in Letmathe. Die Vorfälle passen zu weiteren Fällen aus Hemer und Iserlohn in der vergangenen Woche.