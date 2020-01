Die Natur als größte Quelle der Inspiration

Bunte Farben, Bilder von Vögeln und Kröten und vor allem eins: Viel Grün. Die Natur ist die größte Inspirationsquelle der Werke von Diana Lammert und das ist beim Betreten ihrer Wohnung kaum zu übersehen. Überall verstecken sich Gedichte, Zeichnungen und Gemälde, die von ihrer Umwelt geprägt sind, sogar einige Möbel und Spiegel sind damit verziert. „Meine Wohnung platzt bald aus allen Nähten“, meint die 29-Jährige.

Von Kindesbeinen an ist Diana Lammert kunstbegeistert

Ein Wunder ist das nicht, denn Diana Lammert malt, zeichnet und gestaltet schon seit ihrer frühen Kindheit. „Das Talent zum Zeichnen habe ich sicher von meinem Vater geerbt, aber meine Mutter hat auch viel mit mir gebastelt“, erklärt sie sich die Entwicklung ihres großen Interesses am künstlerischen Gestalten.

So besuchte die Hemeranerin die Kurse an der Jugendkunstschule bei Kurt Ebbinghaus in Iserlohn, ehe sie 2007 selbst in den Kunstverein Hemer eintrat. Dort gestaltete sie verschiedene Ausstellungen mit, doch 2010 zog sie sich zurück. „Ich musste mich da erstmal auf mich fokussieren, schauen wohin der Weg mich bringt, rumexperimentieren und mich weiterentwickeln“, erinnert sich Diana Lammert.

Probleme der Gesellschaft finden sich in vielen Bildern wieder

Die Entwicklung hin zu einer immer mehr digitalisierten Gesellschaft, der Druck in gewisse Raster zu passen, Geld zu verdienen – all das läuft in Diana Lammerts Augen schief in der heutigen Gesellschaft und ist ein großer Faktor in ihrer Kunst. „Es geht viel verloren, weil niemand mehr Zeit hat, innezuhalten und die Schönheit des Lebens und der Natur wahrzunehmen.“

Dieses Thema findet sich nicht nur in ihren zahlreichen Gemälden wieder, sondern ist auch der Grund, wieso sich Diana Lammert neben ihrer Teilzeitstelle als Industriekauffrau neben der Kunst so viel wie möglich in der Natur aufhält. „Das ist wie das Malen ein Stressabbau für mich, es bringt mir absolute Glückseligkeit.“

Betrachter sollen sich Zeit nehmen

Seit 2014 präsentiert die Hemeranerin unter dem Namen „ovahdose.me“ online ihre Kunst und verkauft auch einzelne Werke. In der Vergangenheit war das vor allem ihre bunte Schwarzlichtkunst, die sie auch 2018 im Rahmen einer Ausstellung in der PeRo-Kunstkapelle zeigte. „Das war eine tolle Erfahrung, vor allem auch mal mit den Austausch treten zu können.“

Diana Lammert ist wichtig, dass die Betrachter sich die Zeit nehmen, ihre Inspiration und Gedanken zu verstehen. Deshalb hat sie jetzt begonnen, zusätzlich Gedichte zu verfassen. „Natur bringt Leben, Erfüllung und Licht; Sei aufmerksam, dann hörst du wie sie spricht“, heißt es zum Beispiel in einem Vers. Außerdem wendet sie sich eher abstrakteren Formen zu. „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen bei gegenständlichen Zeichnungen eher dazu neigen, nach einem schnellen Blick weiterzugehen und nicht in die Tiefe zu blicken“, meint Diana Lammert.

Gegenständliches verbindet sich in ihren neuen Werken mit dem Abstrakten

In ihren eher abstrakteren Werken lässt die Künstlerin sich treiben, arbeitet intuitiv, geht in die Tiefe. Ein Bild, an dem sie aktuell arbeitet, verbindet ihre eher gegenständliche Arbeit mit dem Abstrakten: In einem unruhig wirkenden Meer vieler Farben hat sie zwei grafische Fixpunkte versteckt, damit der Betrachter nicht von den vielen Einflüssen „erschlagen“ wird.

„Ich entwickle meinen Stil weiter, gehe in eine ganz eigene Richtung. Vermutlich, weil ich nie irgendwas mit Kunst gelernt oder studiert habe“, mutmaßt Diana Lammert. Sie arbeitet mit Bleistift und Kohle, malt viel mit Acryl, manchmal auch mit Aquarellfarben. Sie schränkt sich nicht ein, sondern arbeitet intuitiv, inspiriert von Natur und Musik, von den Problemen der Gesellschaft oder dem, was ihr auf dem Herzen liegt. Auch das Aufwerten von alten Möbeln, die schon eine Macke haben oder aus der Mode gekommen sind, liegt ihr am Herzen.

Neben Ausstellungen mit dem Kunstverein Iserlohn, dem sie seit 2019 angehört, steht als nächstes das Projekt eines eigenen Ladenlokals auf dem Programm. „Eigentlich wollte ich nur eine Lagerfläche, aber dort kann ich ausstellen, mit Menschen in Kontakt treten und vielleicht auch etwas verkaufen“, plant Diana Lammert. Auch Drucke ihrer Werke kann sie sich vorstellen. „Ich mache das, wohin es mich zieht – mit viel Herzblut.“