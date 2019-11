Hemer. Bürgerzentrum,Begegnungszentrum und Treffpunkt Altes Amtshaus sind die Namensvorschläge für das Alte Amtshaus.

Die meisten Stimmen für Bürgerzentrum

Ein neuer Name für das Alte Amtshaus soll her, und in diesen Prozess wurden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer mit einbezogen. Sie konnten ihre Ideen einbringen und Vorschläge einreichen. So hatte der Kulturausschuss am Donnnerstag die Qual der Wahl. Im Ausschuss zeigten sich nicht alle begeistert von der Idee, dem Alten Amtshaus in seiner neuen Funktion einen neuen Namen zu geben. „Ich halte dieses Verfahren nicht für sinnvoll, und die eingegangenen Vorschläge bestätigen mich in meiner Meinung“, sagte Klaus Schreiber (UWG) und auch Claus Karst fügte hinzu: „Ich wäre auch dafür, den bisherigen Namen zu belassen.“ Charly Stenner-Borghoff (CDU) betonte, dass es richtig gewesen sei, die Namensfindung öffentlich zu machen.

Jedes Ausschussmitglied konnte sich am Donnerstag für drei Favoriten entscheiden. Auf dem ersten Platz mit 17 Stimmen landete der Name „Bürgerzentrum“, gefolgt vom „Begegnungszentrum“ auf Platz zwei und „Begegnungszentrum“. Diese Vorschläge gibt der Kulturausschuss dem Rat der Stadt für die letztliche Entscheidung weiter.