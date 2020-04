Den „unsichtbaren Feind“ ernst nehmen

Hemer. Im Interview beschreibt Dr. Michael Westhoff seine Gedanken zur Corona-Pandemie und gibt Einblick in die Arbeit in der Lungenklinik.

Das Coronavirus sorgt in der Bevölkerung für Unsicherheit und Angst. Dazu kommen viele unterschiedliche Informationsquellen. Wir haben mit Dr. Michael Westhoff, Chefarzt der Pneumologie der Lungenklinik, über das Virus gesprochen.

Herr Dr. Westhoff, Sie sind Chefarzt der Pneumologie in der Lungenklinik. Wie viele Jahre sind Sie in der Lungenklinik beschäftigt, und haben Sie sich in ihrer Zeit an der Lungenklinik schon mal einer ähnlichen Herausforderung wie dem Coronavirus stellen müssen – wenn man von Ihren ansonsten sowieso immer herausfordernden medizinischen Aufgaben absieht?

Mittlerweile bin ich 19 Jahre in der Lungenklinik tätig. Die Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie sind in ihrer Weise anders und besonders, da wir es mit einer bislang nicht bekannten Erkrankung zu tun haben, die man medikamentös nicht behandeln kann. Es bestanden und bestehen auch weiterhin erhebliche Anforderungen, die über die schon sonst strengen hygienischen Standards einer Klinik hinausgehen, sowohl was den Schutz des Personals als auch der Patienten angeht. Das bedeutet, dass viele bislang gut funktionierende Abläufe komplett umgestellt werden mussten. Im Bereich der Intensivmedizin mussten wir erleben, dass innerhalb kurzer Zeit Patienten mit ein- und derselben Erkrankung beatmungspflichtig wurden und bei ihnen jeweils sogar ein schweres Lungenversagen bestand. Hinzu kam und kommt auch weiterhin die Beschaffung von Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten, Perfusoren, Infusomaten, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Aber da war und ist auch weiterhin die Sorge, zukünftig ausreichend Medikamente für die Behandlung der Patienten zu haben, da es teils Lieferengpässe gibt, die mit der Verlagerung von Produktionen nach Südostasien zu tun haben, aber auch der gestiegenen Nachfrage in Zeiten der Pandemie.

In der Lungenklinik hat sich das Team bestehend aus Verwaltung, Ärzten und Pflegekräften gut vorbereitet, aktuell scheinen die Belegungszahlen begründet durch Covid-19 glücklicherweise nicht zu explodieren. Haben Sie mit mehr Corona-Kranken gerechnet?

Durch die Berichte aus China, Spanien und Italien waren wir vorgewarnt und hatten Vorlaufzeit, um uns auf die Situation einzustellen. Und aufgrund der Berichte mit dramatischen Verläufen, musste man zunächst auch für Deutschland vom Schlimmsten ausgehen. Dementsprechend haben wir für unsere Klinik auch alle möglichen Szenarien beleuchtet: wo Patienten mit Covid-19 neben einer möglicherweise überfüllten Infektionsstation aufgenommen werden können, wo ambulant Abstriche durchgeführt werden, in welchen Bereichen Patienten mit intensivbehandlungspflichtigem Verlauf aufgenommen werden, wie der Schutz des Personals erfolgen kann, wie Teams gebildet werden, die getrennt voneinander arbeiten, damit bei Infektion eines Mitarbeiters nicht sofort eine komplette Stationsbesetzung in Quarantäne gehen muss. Viele Aspekte, die dann mit den ersten Fällen, die in die Klinik kamen, und anhand der gewonnenen Erfahrungen immer wieder neu überdacht und angepasst werden mussten. Bislang war die Zahl der Patienten zum Glück geringer als erwartet. Aber besser so, als wenn die anfänglich schlimmen Befürchtungen eingetroffen wären. Letztlich ist der bisherige Verlauf auch ein Erfolg der strengen, von der Politik getroffenen Maßnahmen, bei aller momentanen Diskussion um Freiheitsrechte. Durch die jetzigen Lockerungsmaßnahmen befinden wir uns wieder in einer unüberschaubareren Situation. Die Kontakte mehren sich, das Risiko von einem bislang asymptomatischen Virusträger infiziert zu werden, steigt zwangsläufig. Insofern ist mit einem gewissen Anstieg der Infektionen zu rechnen, so wie es Virologen voraussehen und deshalb davor warnen, nicht alle Vorsichtsmaßnahmen voreilig über Bord zu werfen. Eine erneute Welle kann wieder erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von ärztlichem und pflegerischem Personal haben, wenn dieses sich infizieren sollte. Denn eins ist klar, ohne den unermüdlichen Einsatz der Pflegekräfte, gerade auch im Intensivbereich, wären die Anforderungen nicht zu meistern. Grundsätzlich brauchen wir aber dafür nicht nur die Pflegekräfte oder die Ärzte, sondern einen jeden Mitarbeiter aus allen Bereichen; und das auf noch lange Zeit. Nur so kann es gelingen, das notwendige System Krankenhaus im Interesse und zum Wohle aller Patienten – und nicht nur der Covid-Patienten – aufrecht zu erhalten, speziell damit bislang auf ihre Behandlung wartende nicht-infizierte Patienten endlich ihre erhoffte Diagnostik und Behandlung erhalten können.

Hat sich an der Arbeit auf der Intensivstation etwas verändert?

Ja, die Arbeit hat sich verändert. Wir haben die bisherige interdisziplinäre Intensivstation zu einer reinen Intensivstation für Covid-Patienten gemacht, während alle übrigen intensivpflichtigen Patienten auf unserer pneumologischen Intensivstation behandelt werden. Es mussten Abläufe und Dienstpläne geändert werden, damit getrennte Teams die Covid-Patienten versorgen. In der Regel erfolgt bei den Covid-Patienten eine 1:1 Betreuung durch die Pflegekräfte. Es ist zeitgleich eine Vielzahl von beatmungspflichtigen Covid-Patienten mit schwerem Lungenversagen zu betreuen. Im Rahmen der Behandlung müssen die Beatmungsparameter angepasst und die Patienten häufig in die Bauchlage gebracht werden, was zeitintensiv ist und viele Hände benötigt.

Gibt es Hoffnung auf einen baldigen Einsatz von Medikamenten, um Covid-19 zu behandeln?

Es sind einzelne Medikamente in der klinischen Prüfung. Bislang gibt es noch keine klaren Signale, dass eines davon bereits morgen oder übermorgen eingesetzt werden könnte. Letztlich ist zu berücksichtigen, dass bei einem Einsatz von Medikamenten ihr Nutzen zunächst in Studien nachgewiesen sein muss.

Wie ist die Stimmung unter den Mitarbeitern der Klinik, wie fängt man die auf, die in dieser Phase an emotionale Grenzen kommen?

Am Anfang war verständlicherweise bei allen ein unsicheres und mitunter ungutes Gefühl, da man nur „Schlimmes“ gehört, gelesen und in Fernsehberichten gesehen hatte. Leider gab es auch Katastrophenmeldungen aus China, Italien, Spanien und zuletzt aus den USA, was den Erfolg der Beatmung anging, ihre Sinnhaftigkeit ungerechtfertigterweise sogar in Frage gestellt wurde. Ebenso bestand Verunsicherung im Hinblick auf das Infektionsrisiko bei der Betreuung der Patienten, gerade bei der Anwendung von speziellen apparativen Verfahren, wie „High-Flow-Sauerstoff“ oder nicht- invasiver Beatmung. Wir haben von der Fachgesellschaft deshalb innerhalb kürzester Zeit eine umfassende Abhandlung zu diesem Themenkomplex verfasst, um auf all die Sorgen zu reagieren und zu einer Versachlichung gerade um das Thema Beatmung beizutragen. Denn nicht nur das Personal, sondern auch die Bürger waren erschrocken, als sie mit Berichten konfrontiert waren, eine invasive Beatmung gefährde die Menschen und es sei besser, gerade bei den alten Menschen, nur palliativmedizinisch tätig zu werden. Das darf man so nicht stehen lassen. Gerade die invasive Beatmung und auch eine sogenannte ECMO – also ein Lungenersatzverfahren, mit dem passager der Körper mit Sauerstoff versorgt wird – sind lebensrettend für viele Patienten mit schwerem Lungenversagen. Und es gibt auch viele ältere Menschen, die von einer Beatmung profitieren. Seit Jahren haben wir uns in der Lungenklinik darauf spezialisiert Patienten, die für längere Zeit beatmet werden müssen, wieder von der Beatmung weg zu bekommen; und das mit guten Erfolgszahlen. Und das betrifft gerade auch ältere Patienten. Insofern ist es nicht gerechtfertigt, älteren Menschen damit Angst zu machen, eine Beatmung sei grundsätzlich etwas Gefährliches und man komme davon nicht mehr ab oder verursache Folgeschäden. Wichtig ist vor Einleitung einer Beatmung ein ausführliches Gespräch über das Krankheitsbild und die Erfolgschancen einer Behandlung, natürlich unter Einbeziehung einer ggf. vorhandenen Patientenverfügung. Aber es sollte kein Verzicht auf eine Behandlung erfolgen unter alleinige Bezugnahme auf die Patientenverfügung, ohne sie und die aktuelle Situation ausführlich erörtert zu haben. Wichtig ist es, Sorgen ernst zu nehmen, das Gespräch zu suchen, mit dem Personal, den Patienten und den Angehörigen, dabei aufzuklären und speziell die geplanten therapeutischen Möglichkeiten und zu treffenden Maßnahmen verständlich nahe zu bringen.

Dass eine gute Vorbereitung wichtig ist, zeigen die dramatischen Zahlen der an Covid-19 gestorbenen Menschen in anderen Ländern. Denken Sie, dass Deutschland in der Corona-Krise alles richtig macht?

Ich denke, dass in Deutschland – auch aufgrund der längeren Vorlaufzeit bis zum Höhepunkt der Infektionswelle – vieles richtig gemacht wurde. Die strengen Maßnahmen bezüglich der Kontakte, das sogenannte Herunterfahren, die Schließung der Schulen und Kitas hätten vielleicht schon etwas früher erfolgen können. Empfehlungen hierzu gab es u.a. von Prof. Kekulé. Aber letztlich war es dann doch noch rechtzeitig.

Halten Sie als Arzt es längerfristig für sinnvoll, die sozialen Kontakte einzuschränken, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten? Oder bringt die weitgehende Isolation andere Krankheiten mit sich?

Wir sollten vorsichtig sein, da wir es mit einem unsichtbaren „Feind“ zu tun haben. Jeder hat Angst vor einem Virus, das den PC befallen und funktionsuntüchtig machen kann, und schützt sich entsprechend mit Anti-Virus-Programmen. Insofern sollte ein solches Vorgehen doch erst recht für den Menschen gelten, der von einem Virus befallen und unter Umständen durch die dadurch verursachte Erkrankung ernsthaft krank werden oder sogar sterben kann. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht durch allzu viele Mutmaßungen, was vielleicht sein könnte, und ohne belastbare Zahlen oder Beweise für ein etwaiges Auftreten von bestimmten Ereignissen bzw. Entwicklungen zu haben, Menschen noch mehr verunsichern. Momentan sollte man nicht allen möglichen Gedanken und Überlegungen freien und unreflektierten Lauf lassen, sonst redet man Erkrankungen herbei und sorgt für Ängste. Soziale Kontakte sind wichtig, aber wer verstorben ist, hat keine Kontakte mehr. Und wenn jemand eine Person aus seinem Umfeld an den Folgen der Covid-Erkrankung verliert, hat er ebenfalls seinen sozialen Kontakt zu dieser Person verloren, verbunden mit allem Leid und Kummer. Es gibt viele Möglichkeiten soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Wir müssen da kreativ sein.

Wie lange wird uns das Virus Ihrer Einschätzung nach begleiten?

Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben, ohne jeweils zu wissen, wo es gerade ist. Das ist das Heimtückische. Solange müssen wir wachsam bleiben und auf jede Zunahme von Neuinfektionen rasch und effektiv reagieren.