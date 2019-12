Deilinghofen feiert großes Jubiläum

Gefeiert wird auch 2019 kräftig, dafür sorgen die vielen Vereine und auch das Kulturbüro. Ein neues Stadtfest als Ergänzung zu den etablierten Herbsttagen hat eine erfolgreiche Premiere. Tausende erleben an Muttertag erstmals „Klatsch!“ mit einem bunten Kulturprogramm auf drei Bühnen und vielen Straßenkünstlern. Alle zwei Jahre soll „Klatsch!“ stattfinden.

Die Schützen freuen sich über neue Majestäten. In Frönsberg übernehmen am 7. Juni Lothar Schneider und Svenja Kuhn die Regentschaft. Beim BSV Bredenbruch wird Karsten Micheel neuer Krautnäpper. Der BSV Deilinghofen kann stolz auf sein Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen zum 150-jährigen Bestehen blicken. Am 27. Juli sichert sich Manfred „Juffy“ Karl zusammen mit Petra Wienand die Kaiserwürde. Als Königspaar folgen eine Woche später Bodo und Korinna Schweikard. Der Jubiläumsfestzug lockt Tausende in das Dorf.

Schützen freuen sichüber neue Regenten

Ihmert feiert am letzten August-Wochenende gleich an fünf Tagen. Zum Auftakt wird Alexander Neuhaus aus Kesbern neuer Bergkönig. Die 40-jährige Freundschaft mit Bempflingen wird gefeiert. Die Regentschaft übernehmen Gerd Wichmann und Silvia Engel. Beim BSV Westig besteigen Andreas und Nadine Verrieth den Königsthron. Mit dem Kreiskönigschießen beendet der BSV Deilinghofen die Majestätensuche. Jörg Makowski vom Kiersper Schützenverein ist der glückliche Schütze.

Die Jugendfeuerwehr feiert im Februar ihr 25-jähriges Bestehen und kann im November endlich eigene Räume an der Kuhbornstraße beziehen. Der Bürger- und Heimatverein feiert das 30-jährige Bestehen des Felsenmeer-Museums.

Einige Neugründungen beleben das Angebot in der Stadt. Ehrenamtliches Engagement wird im neuen ZWAR-Netzwerk (Zwischen Arbeit und Ruhestand) gebündelt. In einem Netzwerk Frieden planen verschiedene Gruppen ihre Aktionen. Im Januar gründet sich eine Adipositas-Selbsthilfegruppe. Ab Dezember bietet eine Selbsthilfegruppe Autismus-Betroffenen Hilfe an.

Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ sorgt sich um die Zukunft der Gemeindehalle und präsentiert im März einen Architektenentwurf für die Umgestaltung, der auf großen Anklang stößt. Finanzierung und Realisierung sind jedoch ungewiss.

Auch ein Abschied gehört zum Blick auf das Jahr. Der Aktionskreis Pater Beda stellt im November seine Altkleider- und Altpapiersammlung ein. Über 55 Jahre lang hatten Ehrenamtliche die Spenden für das Kinderdorf in Brasilien gesammelt. Das Engagement für das Entwicklungsprojekt wird jedoch fortgesetzt.