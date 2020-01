Das erste Hemeraner Windrad dreht sich und dreht sich

Die erste und einzige Windkraftanlage der Felsenmeerstadt ist mittlerweile 30 Jahre alt. Und sie läuft und läuft, produziert Strom – einfach so. Klaus Hölcke, der Ende 1989 aus privatem Interesse auf seinem Grundstück die Errichtung eines Windrades forcierte, kann nur Positives aus seiner Zeit Seite an Seite mit dem Windrad berichten und versteht deshalb gar nicht, wieso das Potenzial der Energieerzeugung mittels Wind nicht verstärkt genutzt werden.

Betrieb der Windkraftanlage läuft bisher ohne technische Zwischenfälle

„Im ersten Jahr gab es eine Reparatur, seitdem läuft das Windrad ununterbrochen“, berichtet Klaus Hölcke. Jährlich gebe es einen Check, einmal musste eine Platine ausgetauscht werden. Aber ansonsten gebe es aufseiten des 36 Meter hohen, zweiflügeligen Windrades nichts zu beanstanden. „Das kann natürlich jeden Tag vorbei sein, wie bei jedem anderen technischen Gerät auch“, weiß Hölcke. Bis dahin aber erzeugt der Hemeraner Wind aber eine Jahresleistung zwischen 45.000 und 125.000 Kilowatt – nachhaltig, kostengünstig und ohne Probleme mit Nachbarn, Flora oder Fauna.

„Mit dreizehn Jahren habe ich mir vorgenommen, in meinem Leben ein Atomkraftwerk abzuschaffen“, erinnert sich Hölcke. Er ist davon überzeugt, dass es in den Händen jedes Einzelnen liegt, sich nachhaltig zu verhalten. Hölcke selbst kann mittlerweile auf 45 Jahre Umweltschutz zurückblicken. Ob privat oder beruflich mit seiner Garten- und Landschaftsbaufirma „Immergrün“ – sein Bestreben ist es stets, so regenerativ wie möglich zu agieren.

Die eigenen vier Wände zum Urlaubsort machen

Mit seinem Betrieb versucht er, den Menschen ein so schönes Zuhause zu schaffen, dass sie nicht mehr in den Urlaub fahren müssen, weil der heimische Garten zum Urlaubsort geworden ist. Rund um Haus und Gewächshaus sammelt Klaus Hölcke außerdem Regenwasser, so habe er in 40 Jahren nur einmal Frischwasser gebraucht. Vom Anbau ökologischer Weihnachtsbäume, dem Pflanzen eines gesamten Waldstückes, bis hin zur Verwendung von Erdwärmepumpen und Bürgersolaranlagen. Die Liste seiner erfolgreichen Projekte ist lang. „Und ich habe noch drei Ordner voll mit Ideen, aber zu wenig Zeit.“

Schon rein aus wirtschaftlichen Gründen ist es für Klaus Hölcke unverständlich, wieso die Windkraft faktisch in Deutschland gestoppt sei. Mit seiner Windkraftanlage habe er vor 30 Jahren gehofft, dass es Nachahmer geben wird, und die hat es auch gegeben. Denn auch wenn aus seiner Sicht das große Thema Klimawandel nur noch auf politischer Ebene global lösbar ist, so läge es doch in den Händen jedes Einzelnen, sein Leben so nachhaltig wie möglich zu gestalten und dementsprechend einen Beitrag zu leisten. Wer einen Garten hat, kann etwa Apfelbäume pflanzen, Biotope anlegen oder Insektenhotels bauen. Hausbesitzer können auf regenerative Energie setzen und auch für Balkone gibt es kleine Photovoltaik-Anlagen. „Das sind einmalige Investitionen, die sich aber schnell rechnen. Wirtschaftlich, aber auch der Umwelt zu Liebe“, meint Klaus Hölcke. Und in den meisten Fällen sei das Sparen von Energie und das Setzen auf regenerative Energien ja auch gut für den eigenen Geldbeutel.

Mit kreativen und konstruktiven Ideen auf Vermieter, Chefs und Politiker zugehen

„Zukunft muss Spaß machen“, findet Hölcke, und deshalb wünscht er sich auch, dass die Hemeraner mit ihren einfach umsetzbaren, eventuell auch kreativen Ideen auf ihre Vermieter, Chefs und auch die Politiker zugehen. Ob ökologische Festivals, Dachbegrünungen oder andere Ideen, die das Leben nicht nur nachhaltig, sondern auch lebenswerter gestalten. Klaus Hölcke sieht das pragmatisch: „Es ist machbar, es ist einfach. Es muss nur gemacht werden.“