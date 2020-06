Bildung Corona-Infektion in Hemeraner Realschule

Hemer. Nach dem Woeste-Gymnasium ist auch ein Fall einer Covid-19-Infektion in der Hans-Prinzhorn-Realschule bekannt geworden.

Laut der aktuellen Statistik des Märkischen Kreises für Mittwoch hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in Hemer von zwei auf fünf erhöht. Das liegt auch daran, dass der mit Covid-19 infizierte Schüler des Woeste-Gymnasiums nun in der Statistik erfasst ist. Außerdem ist eine weitere Schule in Hemer betroffen. Wie der Kreis mitteilt, wurde ein Schüler der Hans-Prinzhorn-Realschule mit dem Coronavirus infiziert. Der genaue Personenkreis soll noch erfasst werden.

Getestet werden sollen einige Schüler und Lehrer, die mit dem Realschüler in einer Klasse unterrichtet worden waren. 30 Personen fallen laut Kreis bisher darunter. Wie viele insgesamt getestet werden sollen, ist noch nicht bekannt und wird noch ermittelt.

Im Woeste-Gymnasium soll der Unterricht jedenfalls bis zu den Sommerferien weitergehen. Der Kreis hat von einer Schließung der Schule abgesehen, da „keine Gefahr“ einer Ausbreitung vorliege. Schon am Sonntag wurde der Oberstufenschüler getestet, ebenso wie 30 seiner Mitschüler und fünf Lehrer. Wie berichtet konnte eine Corona-Infektion bei dem Schüler nachgewiesen werden, alle anderen Personen testeten negativ auf eine Infektion. Am Donnerstag soll die Personengruppe erneut getestet werden. Bisher befinden sich Schüler und Lehrer unter Quarantäne. Ab Freitag könnte die Quarantäne für sie schon aufgehoben werden, wenn der Test erneut negativ ausfällt.

Prof. Dr. Jörg Trelenberg, Schulleiter des Woeste-Gymnasiums, kommentierte auf Nachfrage den Corona-Fall in seiner Schule nicht und verwies auf den Kreis, der für die Kommunikation zuständig sei. Die Sicherheitsvorkehrungen des Schulministeriums sehen vor, dass die Lerngruppen strikt getrennt sind.