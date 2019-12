Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Café Internationalim Alten Amtshaus

Hemer. Das Netzwerk Flüchtlinge Hemer lädt an diesem Donnerstag wieder zum Café International in den großen Saal des Alten Amtshauses an der Hauptstraße ein. Im adventlichen Ambiente soll eine gemütliche Begegnungsmöglichkeit zwischen den Nationen geboten werden. Zwischen 16 und 18 Uhr ist bei Kaffee, Tee und Gebäck Gelegenheit für Gespräche oder Tischspiele genügend Zeit. Außerdem kommt der Nikolaus, der für die Kinder eine süße Überraschung mitbringt.