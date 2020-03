Bürgertreff wird zum Kaffeehaus

Ihmert. Zum dritten Mal wird der Bürgertreff Berkenhoff zum Kultur-Kaffeehaus. Gemeinsam mit dem Verein Melange lädt der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ am Samstag, 21. März, um 19 Uhr zu Satiren, Szenen, Sketche und Überraschungen von Ephraim Kishon ein. Zu Gast ist Kriszti Kiss, die ihr Programm „Dass ich nicht lache...“ präsentiert. „Es bleibt nichts anderes. Nur Lachen. Jemand, der lacht, ist nicht besiegt. So lange ich lachen kann, bin ich ein Mensch mit Ehre...“. Gestützt auf diese Erkenntnis nimmt der „Weltmeister der Satire“ Ephraim Kishon sowohl den Alltag als auch die Abgründe menschlicher Existenz lächelnd aufs Korn.

Ephraim Kishon (1924-2005), ein Israeli ungarischer Herkunft, zählt zu den bedeutendsten Satirikern des 20. Jahrhunderts. Die humoristische Darstellung der israelischen Alltagsrealität und seines Familienlebens waren sein Schwerpunkt. Er schrieb zumeist Kurzgeschichten, aber auch Theaterstücke und Drehbücher, arbeitete in Israel und in der Schweiz. Respektlose Situationskomik, hintergründige Ironie und ein scharfer Blick für die kleinen menschlichen Schwächen gehen bei Kishon eine unvergleichliche Mischung ein, die ihn als Humoristen von hohem Rang ausweist.

Kriszti Kiss erhielt ihr Schauspieldiplom an der Hochschule für Schauspielkünste in Budapest. Nach ihrer Übersiedlung nach Deutschland spielte sie große Rollen u.a. an den Stadttheatern Aachen, Hagen, Oberhausen, am Landestheater Neuss und am Schlosstheater Moers. In den letzten Jahren arbeitet sie – neben vielfältigen Aufgaben in freien Theaterproduktionen vor allem als Kabarettistin, Chansonsängerin und Rezitatorin.

Karten sind im Vorverkauf im Ihmerter Dorfladen und telefonisch beim Bürgerverein (02372 / 6294474) zum Preis von 14 Euro erhältlich.