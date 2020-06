Das Rathaus in Hemer

Verwaltung Bürgerbüro öffnet an zwei Samstagen

Hemer. Aufgrund der Corona-Situation und wegen personeller Engpässe kam es zuletzt bei der Terminvergabe an die Bürgerinnen und Bürger zu Verzögerungen. Daher wurde die Erreichbarkeit jetzt verbessert, wie die Stadt mitteilt. Neben den üblichen Öffnungszeiten öffnet die Stadt Hemer das Bürgerbüro außer der Reihe an zwei Samstagen, 27. Juni und 4. Juli, von 9 bis 14 Uhr im Rathaus am Hademareplatz 44.

Allerdings bleibt es dabei, dass für einen Besuch im Bürgerbüro eine Terminvereinbarung unter 02372/551155 erforderlich ist. An diesen beiden Samstagen werden auch ausschließlich Anträge auf Reisedokumente und Personalausweise bearbeitet, um möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern vor der Urlaubszeit gerecht werden zu können.