Bürger sollen Wahlprogramm mitbestimmen

Die Sozialdemokraten gehen im Kommunalwahlkampf einen neuen Weg. Mithilfe von digitalen Kanälen wollen sie den Bürger an der Erstellung ihres Wahlprogramms beteiligen. Konkrete Themen und Vorschläge sollen über die E-Mail-Adresse wahlprogramm@spd-hemer.de oder über die Kommentarspalte eines Facebook- und Instagram-Aufrufs gesammelt werden. Die Entscheidung, ob die Vorschläge Einzug in das Wahlprogramm halten, verbleibt allerdings bei der Partei.

„Wir werden nichts in unser Wahlprogramm aufnehmen, das sich gegen unsere Überzeugung wendet“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein. Einen SPD-Anstrich werde das Wahlprogramm in jedem Fall haben. Auch können die Sozialdemokraten nur Punkte in das Wahlprogramm aufnehmen, auf die die lokale Politik einen Einfluss nehmen kann. „Auf die Bundes- oder Landespolitik können wir auf der kommunalen Ebene kaum einwirken“, schildert Ortsvereinsvorsitzender Thomas Fischer.

Partei reagiert auf Politikverdrossenheit

Weiterhin haben die Sozialdemokraten schon ein paar übergeordnete Punkte entwickelt, die im Wahlprogramm für 2020 vorkommen sollen. 13 Punkte, unter anderem „Schaffung von Wohnraum, Förderung von Familien“, „Stadtentwicklung“ oder „Verkehrsberuhigung, sichere Verkehrswege und optimierter ÖPNV“, gelten gewissermaßen als Orientierungshilfe für die Teilnehmer. „Aber die Bürger sind in ihren Vorschlägen ganz frei. Einzelne Ideen sind ebenso willkommen wie eine Erweiterung der Liste um 15 Punkte“, erklärt Fraktionsmitarbeiter Maximilian Strehl.

Und so funktioniert das Verfahren: Bis zum Samstag, 29. Februar, können die Bürger über die E-Mail-Adresse wahlprogramm@spd-hemer.de und den anderen digitalen Kanälen (Facebook, Instagram) ihre Vorschläge zum Wahlprogramm unterbreiten. Alle Beiträge werden ausgedruckt und vom SPD-Vorstand überprüft. „Wenn vernünftige und passende Vorschläge dabei sind, werden wir die übernehmen“, sagt Thomas Fischer.

Die Partei will mit dieser Strategie auf die Politik- und Parteienverdrossenheit reagieren. „Irgendwo müssen wir die Leute ja packen“, erklärt SPD-Ratsfrau Anke Strehl. Die Resonanz an den Infoständen habe ihrer Erfahrung nach nicht in dem Maße die Bürger erreicht, wie es die Partei eigentlich vorhat. „Dort mosern viele Leute an der Bundespolitik der SPD herum. Und die, die wirklich etwas stört, gehen uns aus dem Weg“, schätzt Anke Strehl die Situation ein.

Auch bei anderen Aktionen der Bürgerbeteiligung wie den Stadtteilkonferenzen sieht der Ortsverein wenig Potenzial. „Letztendlich haben wir nichts davon“, sagt Hans-Peter Klein. Die Aktion der SPD stelle nun eine Möglichkeit für die Bürger dar, sich zu beteiligen. „So können die Bürger Farbe bekennen. Was ist ihnen wichtig? Wo drückt der Schuh? Was stört mich konkret?“, erklärt Thomas Fischer.