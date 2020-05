Buckelpiste bald Vergangenheit

Deilinghofen. In den kommenden drei Wochen werden die Deilinghofer mit einer Großbaustelle leben müssen.

In den nächsten drei Wochen haben die Deilinghofer eine Großbaustelle in ihrem Ortsteil, denn die Europastraße wird zwischen Hönnetalstraße und dem Kreisverkehr Deilinghofer Straße auf ganzer Fahrbahnbreite und Länge saniert. Es stehen einige Arbeiten an, und so wird der schadhafte bituminöse Asphaltoberbau zehn Zentimeter tief ausgefräst und zweilagig inklusive eines Einbaus einer Asphaltarmierung erneuert. Im Vorfeld erfolgen Anpassungsarbeiten an den Randeinfassungen und der Straßenentwässerung. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch das schadhafte Pflaster im Kreisverkehr Deilinghofer Straße entfernt und die Fläche in Asphaltbauweise erneuert.

Umleitungsstrecke fürden Durchgangsverkehr

Die Europastraße muss für die Dauer der Arbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitungsstrecke über die Hönnetalstraße und den nördlichen Teil der Europastraße ausgeschildert. Anlieger der in den gesperrten Straßenabschnitt einmündenden Straßen – Sundwiger Weg, Voßstraße und der angrenzenden Straßen – erreichen ihr Grundstück über Am Vogelsang im Süden bzw. die Pastoratstraße (Zufahrt über Hönnetalstraße) im Norden. Für die erforderlichen Arbeiten im Kreisverkehr wird die Pastoratstraße als Sackgasse am Kreisverkehr gesperrt. Lediglich die Fahrbeziehung vom nördlichen Teil der Europastraße in die Deilinghofer Straße und umgekehrt wird mittels Ampelanlage aufrechterhalten.

Die Stadt Hemer bittet alle Anlieger, sich im Bereich der Baustelle entsprechend umsichtig zu verhalten und die vorhandene Baustellenbeschilderung, auch im weiteren Verlauf der Baumaßnahme, zu beachten.

Einsatz von Feuerwehrund Polizei gewährleistet

Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Feuerwehr ist selbstverständlich jederzeit gewährleistet. Die Stadt Hemer, sowie alle am Bau beteiligten sind bestrebt, die entstehenden Behinderungen der Anlieger so gering wie möglich zu halten.

Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Straßen- & Tiefbaumaßnahme unvermeidlich sind.

Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Tobias Fälker aus dem Fachdienst Verkehrsplanung und Straßenbau unter 02372/551-337 (oder per E-Mail: t.faelker@hemer.de) für Fragen, Anregungen und Hinweise zur Verfügung.