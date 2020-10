Hemer. Auch die Hemeraner Bürgerschützen müssen ihre im März ausgefallene Jahreshauptversammlung nachholen. Sie findet am Freitag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum statt. Neben dem Rückblick auf 2019 stehen wichtige Entscheidungen für 2021 an. Auch Vorsitzender, Schatzmeister und Kassenprüfer sind zu wählen. Der BSV Hemer bittet alle Mitglieder, die an der Versammlung teilnehmen, an den Mund-Nasenschutz zu denken. Dieser ist auch während der Versammlung zu tragen.