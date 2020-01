Deilinghofen. Der TV Deilinghofen freut sich über eine Spende von 750 Euro für die Rhönradabteilung.

BSV Deilinghofen unterstützt junge Rhönradturner

Spendabel zeigten sich die Besucher des Neujahrsempfangs des BSV Deilinghofen, als dort wie üblich das Sparschwein kreiste. Dabei unterstützt der Schützenverein jedes Jahr aufs Neue den Nachwuchs im Dorf. In diesem Jahr wurden mit den Spenden die jungen Rhönradturner des TV Deilinghofen unterstützt.

Am Donnerstagabend kamen Vertreter des BSV zum Training in die Turnhalle an der Grundschule Deilinghofen. Vor Ort konnten sie sich vom Können der Nachwuchssportler überzeugen. Viermal pro Woche trainieren die 20 Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren. „Nach Ostern wird es auch wieder einen neuen Termin für Interessierte geben, bei dem sie in das Training hineinschnuppern können“, berichtet Trainerin Friederike Falkenhagen.

Königspaar und Verein stocken Spende auf

Beim Neujahrsempfang kam eine große Summe zusammen, die dann von König Bodo Schweikard und seiner Königin Korinna, sowie vom BSV Deilinghofen selbst aufgestockt wurde. Letztendlich konnten insgesamt 750 Euro an die Abteilung übergeben werden.

Dir Rhönradabteilung hat bereits konkrete Vorstellungen, wo das Geld gut angelegt wäre, denn sie benötigt dringend neue Wettkampfanzüge. Der Kauf ist aber nicht billig, daher kommt die Spende für die Abteilung genau zum richtigen Zeitpunkt. Jeder Sportler soll einen Anzug haben, damit sich der TV Deilinghofen bei Wettkämpfen als eine Einheit präsentieren kann.