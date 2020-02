Vier Frauen prügeln sich in einem Hemeraner Supermarkt

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Die Polizei musste am Samstagnachmittag einen handfesten Streit in einem Supermarkt an der Elsa-Brandström-Straße beenden. (Symbolbild)

Hemer. Vier Frauen aus Altena und Iserlohn prügelten sich am Samstag in einem Supermarkt. Zwei Frauen mussten danach im Krankenhaus behandelt werden.

Vier Frauen haben sich am Samstagnachmittag in einem Supermarkt an der Elsa-Brandström-Straße geprügelt. Drei Frauen aus Altena, eine 48-jährige Frau mit ihren beiden Töchtern (26 und 27 Jahre alt), sowie eine 32-jährige Iserlohnerin bespuckten sich, schlugen aufeinander ein, rissen sich die Haare aus und brachen sich die Finger. Zeugen gelang es schließlich, die streitenden Frauen an einem Drogerie-Regal zu trennen. Laut Mitteilung der Polizei wurde eine der Frauen am Boden liegend getreten, gegen alle vier Beteiligten nahmen die Beamten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Die beiden jüngeren Frauen aus Altena mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt werden. Wer die Prügelei begonnen hat, ist bisher noch nicht deutlich und soll mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachung geklärt werden. Außerdem sollen mindestens zwei unbekannte Männer an der Auseinandersetzung der vier Frauen beteiligt gewesen sein.