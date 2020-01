Hemer. Rund um die Silvesternacht hat es in Hemer mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche gegeben. Besonders in Sundwig waren die Einbrecher aktiv.

Einbrecher zum Jahreswechsel in Hemer besonders aktiv

Über den Jahreswechsel waren im gesamten Stadtgebiet Einbrecher unterwegs, besonders viele Einbrüche und Einbruchsversuche gab es in Sundwig. So wurden am Silvestertag an der Wenhagener Straße gegen 22.20 Uhr mehrere Täter beim Verlassen eines Hauses beobachtet. Die Polizei teilt mit, dass sie mit dem erbeuteten Schmuck durch den Garten des Hauses in den Wald flüchten konnten. Wahrscheinlich waren die Einbrecher bereits zuvor im Nachbarhaus unterwegs, dort nahmen sie Bargeld an sich.

Einbrecher erbeuten mehrfach Bargeld und Schmuck

Am Branddorn haben sich mindestens vier erfolgreiche und zwei versuchte Einbrüche ereignet. In einem Fall konnten sich die Täter über einen Wintergarten Zutritt verschaffen, in anderen Fällen konnten sie durch eine geknackte Balkontür und ein Fenster im ersten Obergeschoss in die Wohnung einsteigen. Dort konnten sie Schmuck und Bargeld erbeuten. Die Eingangstüren zweier Häuser konnten den Einbrechern standhalten. Zwischen 18.45 und 19.15 Uhr versuchten die Täter in ein Zweifamilienhaus einzudringen, das im Obergeschoss bewohnt ist. Die Bewohner entdeckten gegen 19.15 Uhr den Schaden am Türbeschlag. In der Bilmecke kletterten die Täter durch ein aufgebrochenes Küchenfenster, nach ersten Erkenntnissen gingen sie dort leer aus. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter 02372/90990 .