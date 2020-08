Binnen Sekunden eine Mund-Nasenmaske hergestellt

Hemer. Das Unternehmen Lang +Menke überreicht 1000 „Clip ‘n’ go“ als Spende an die Stadt. Einrichtungen mit Bedarf können sich melden.

Dr. Martin Radtke, Geschäftsführer des Unternehmens Lang + Menke, und Markus Berghoff, Geschäftsführer der Lang + Menke Kunststofftechnologie GmbH, überreichten Hemers Erstem Beigeordneten Christian Schweitzer, Bernadette Böger aus der Schulverwaltung und Wirtschaftsförderer Felix Mohri eine Produktneuheit „made in Hemer“: 1000 „Clip ’n go“ – neuartige Sets, mit denen jeder binnen weniger Sekunden aus einem handelsüblichen Taschentuch und Kunststoffklammern eine Mund-Nasenschutz-Maske herstellen kann. Profitieren können davon die Hemeraner Schulen, Seniorenheime und Krankenhäuser.

Es ist eine ebenso einfache wie geniale Idee: Taschentuch aufgefaltet, zusammengeklammert, Gummibänder fixiert, und schon ist die Mund-Nasen-Bedeckung konstruiert. Pünktlich zum Schulstart habe man sich überlegt, 1000 der „Clip ’n go“ zu spenden, erklären Dr. Martin Radtke und Markus Berghoff, und da sei die Stadt als Netzwerk-Knoten für Schulen, Seniorenheime und Kliniken natürlich erster Ansprechpartner.

Aber nicht nur von der einfachen Handhabung zeigte sich Christian Schweitzer begeistert: „Dieser schnelle Mundschutz ist garantiert hygienischer als Einweg-Masken, die manchmal nicht so häufig gewechselt werden wie sie sollten. Hinzu kommt, dass insbesondere in den Schulen Masken mehrmals täglich ausgetauscht werden sollen.“ Hemeraner Einrichtungen können sich mit Bernadette Böger in Verbindung setzen (E-Mail: b.boeger@hemer.de; 02372/551-252 und Bedarfe anmelden. Die Bauanleitung und weitere Informationen sind unter www.langmenke.de/de/news zu finden.