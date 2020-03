Bildpunkt bietet Kirchenführung und Kabarett an

Hemer. Eine Führung durch die Christkönig-Kirche findet am Freitag statt, ein Kabarett-Abend mit Ulrike Böhmer am 8. Mai.

Der Bildpunkt Hemer lädt Interessierte am kommenden Freitag ab 17 Uhr zu einer Führung in die Christkönig-Kirche ein. Die 1966 gebaute Christkönig-Kirche prägt mit dem charakteristisch breiten Glockenturm das Hemeraner Stadtbild. Georg Verfuß berichtet zur Geschichte der Kirche und lädt ein, den Innenraum mit seinen vielen Einzelheiten näher zu betrachten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Schon jetzt weist der Bildpunkt auf das Kirchenkabarett zum Thema „Glück auf und Halleluja“ hin, das am 8. Mai um 19.30 Uhr im Haus Hemer stattfindet. Ulrike Böhmer überzeugt in ihrer Paraderolle als Erna Schabiewsky immer aktuell und kritisch – aber nie böse, sondern heiter und tiefgründig, so die Mitteilung. Eintrittskarten zum Kirchenkabarett gibt es im Vorverkauf zu 8 Euro im Pfarrbüro, Am Sinnerauwer 3, und im Buchladen am neuen Markt oder an der Abendkasse für 10 Euro.