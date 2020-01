Frönsberg. Winterlich ging es am Samstag beim BSV Frönsberg zu.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bierfass-Curling bringt viel Freude

Der Schnee fehlte zwar auch dieses Jahr auf den Frönsberger Höhen, dennoch ließen es sich die Schützen des BSV Frönsberg nicht nehmen, zu ihrer traditionellen Après-Ski-Party einzuladen. Das Dorfgemeinschaftshaus in Ispei war entsprechend mit Schneemann, Schlitten und Skiern geschmückt und auch eine urige Hütte wurde wieder einmal mitten im großen Saal aufgebaut.

Gesellig nutzte die Schützenfamilie zusammen mit Freunden und Gönnern des Vereins das Fest, um sich auf das neue Jahr einzustimmen. Es wurde geplauscht und zur Musik von Discjockey Andy von Gala-Music getanzt. Bayrische Schmankerl wie Leberkäs und Brezeln durften nicht fehlen, um sich zwischendurch zu stärken. Für eine Erfrischung sorgten die Damen des BSV Frönsberg, sie zauberten in gewohnter Art und Weise ihre berühmten Cocktails.

Auch der König feierte ordentlich mit

Der erste Vorsitzende des Vereins Werner Fingerhut freute sich, so viele Gäste begrüßen zu können. Natürlich ließ es sich der amtierende König Lothar Schneider mitsamt Gattin Manuela nicht nehmen, mitzufeiern. Königin Svenja Kuhn war leider verhindert.

Aber es wurde nicht nur gesellig gefeiert, auch die sportliche Betätigung kam nicht zu kurz. Wenngleich es sich beim Bierfass-Curling mehr um einen Jux handelte. Das Spiel kam im vergangenen Jahr so gut an, dass es auf vielfachen Wunsch erneut wiederholt wurde. bei dem Spiel steht ein Fünf-Liter-Fass Bier auf einer dicken Holzscheibe, die wiederum Räder an der Unterseite hat. Mit Schwung musste das Fass durch den Saal befördert werden, um möglichst nah an dem Zielpunkt mitten im Kreis anzukommen. Das war mitunter gar nicht so einfach, was es aber für die Zuschauer spannend machte. Für einige war es kein Problem, andere stellte diese Aufgabe für ein schier unlösbares Rätsel.

Am Ende hatte Daniel Abate die Nase vorne und sicherte sich 15 Liter Gerstensaft. Auf den zweiten Platz schaffte es Thorsten Irnig vor dem Drittplatzierten Roland Kwetkus, die beiden konnten sich über zehn beziehungsweise fünf Liter Gerstensaft freuen.

Zusammenhalt im Dorfist besonders gut

Dass man auch ohne die weiße Pracht eine gute Apres-Ski-Party feiern kann, bewiesen die Frönsberger eindrucksvoll. Auf den Dörfern gibt es eben diesen besonderen Zusammenhalt.