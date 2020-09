Bei Probestunden die neuen Harfen kennenlernen

Hemer. Die Musikschule der Stadt Hemer nimmt durch die Gewinnung neuer Lehrkräfte bisher nicht dagewesene Instrumental-Fächer in ihr Unterrichtsangebot auf: Ab sofort sind Anmeldungen und Schnupperstunden auch für Harfe und E-Bass möglich.

Die neuen Harfen sind bereits am Sauerlandpark eingetroffen und werden fleißig genutzt. Seit September bietet die Musikschule Harfenunterricht, immer freitags, an. Ab sofort können Probestunden über das Sekretariat ausgemacht werden. Der neue Lehrer Leon Lorey freut sich schon auf zukünftige Zupferinnen und Zupfer aller Altersklassen. Schnupperstunden gibt es unter anderem am heutigen Freitag und am 18. September.