Barockkonzert in der Ebbergkirche

Hemer. Unter dem Motto „Barock at its best“ findet am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr ein Konzert in der Ebbergkirche statt. Sein Können an der Barockgeige wird Helmut Riebl aus Den Haag präsentieren, Jörg Segtrop aus Fröndenberg begleitet das Konzert an der Orgel. Der Eintritt zu dem Barockkonzert ist frei.