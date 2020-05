Bargeld für Betrüger deponiert

Hemer. „Falsche Polizisten“ haben eine 79-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht. Die Polizei warnt vor den Betrügern.

Die Telefon-Betrüger haben wieder abkassiert: In Lüdenscheid dachte ein 68-Jähriger, er müsse seiner Cousine aus einer finanziellen Notlage helfen und übergab Bargeld sogar persönlich. In Hemer deponierte eine 79-Jährige eine fünfstellige Summe für einen falschen Polizeibeamten.

In den vergangenen Tagen klapperten falsche Polizeibeamte erneut massiv das Hemeraner Telefonverzeichnis ab auf der Suche nach älteren Menschen. Am Mittwoch glaubte ihnen eine 79-jährige Hemeranerin. Die Täter erzählten die alte Lügengeschichte von einer festgenommenen Einbrecherbande. Die habe einen Zettel dabei gehabt, auf dem auch der Name der 79-Jährigen stehe. Die Frau war sogar misstrauisch. Der angebliche Polizeibeamte forderte sie auf, die 110 zu wählen und sich mit ihm verbinden zu lassen. Das tat die Frau - allerdings, ohne das vorherige Gespräch zu beenden. So landete sie erneut bei dem Betrüger.

In mehreren Telefonaten brachten die Täter die Frau dazu, Geld von ihrer Bank abzuheben (weil deren Mitarbeiter mit den Einbrechern „unter einer Decke“ stünden). Dann deponierte sie die fünfstellige Bargeldsumme vor ihrem Haus. In seiner Aufregung steckte das Opfer auch noch seine Geldbörse ins Geldpaket mit Ausweisen, Bankkarten und diversen anderen Papieren. Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr stellte die Hemeranerin fest, dass das Paket abgeholt worden war.

Die Polizei warnt seit Jahren immer wieder vor diesen Betrugsmaschen.