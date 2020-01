Bands, Duos und Musiker: Mutig sein für kulturelle Vielfalt

Zoff, Jini Meyer, Pee Wee Bluesgang – Bands und Künstler, die in der heimischen Region wohl jeder kennt. Aber wie sieht es mit Aenemica, Cold Revenge oder den Kilkenny Bastards aus? Kleinere Bands, Sänger und Sängerinnen sowie Liedermacher haben es in Hemer und Iserlohn nicht unbedingt leicht. Wenig Möglichkeiten, um Konzerte zu spielen, Proberäume gibt es auch nicht wie Sand am Meer und in der öffentlichen Wahrnehmung nehmen Bands, die Songs größerer und internationaler Bands covern, den größten Raum ein – findet der Hemeraner Marco Holtmann, selbst Liedermacher in dem Duo „Pils + Kippe“.

Jugendliche brauchen musikalische Vorbilder

„Wir pflegen die Vielfalt nicht, wir verarmen kulturell“, meint Holtmann und spielt darauf an, dass vor allem die großen Bands in der öffentlichen Wahrnehmung stattfänden. Dabei sei es vor allem für Jugendliche wichtig, zu sehen, dass es nicht nur die großen Stars und Sternchen gibt. Es gehe nicht nur darum, Geld zu verdienen. Musik zu machen, zusammen in einer Band spielen, sich aufeinander einlassen – das sei ein wichtiger Prozess. „Am Ende ist eine Band wie eine Familie, die gemeinsam Musik macht. Eine einzigartige Erfahrung“, findet der Musiker. Musik sei eben Kunst, und eigentlich kein Kommerz.

Der Raum für kleine Bands ist beengt geworden, wenn nicht gerade das Wispa ansteht oder im benachbarten Iserlohn Friedensfest ist, findet die handgemachte, oft auch gesellschaftskritische Musik nur noch wenige Bühnen. Im Lokvogel in Westig finden beispielsweise ab und zu kleine Konzerte statt. „Da tauchen aber auch oft dieselben Leute auf, viele Freunde und Bekannte. Das ist dann eine riesige Party, klasse Stimmung“, erzählt Holtmann. Aber er weiß auch, dass das für Kneipenbetreiber oft nicht genug ist. Begeistert berichtet er von einem Konzept, das in nahe gelegenen Städten wie Siegen oder Köln schon fest etabliert ist: Bei „Kunst gegen Bares“ präsentieren die Künstler 15 Minuten lang ihre Musik. Am Ende geht das Sparschwein rum, ehe der nächste Liedermacher ins Rampenlicht gerückt wird. Auch ein Konzept, das rund um das Felsenmeer Früchte tragen könnte.

Engagement der Künstler wird zu wenig gewürdigt

Aber wie definiert sich denn eigentlich Erfolg? Nicht am großen Geld, wie Marco Holtmann findet: „Talent, Wille, Ehrgeiz, Mut – das gehört alles dazu. Manche spielen ohne Ende, dieses Engagement wird einfach zu wenig gewürdigt.“

Einige heimische Bands werden in der Fachpresse zitiert und haben viele Fans in den sozialen Medien. Aber Konzerte in Hemer? Fehlanzeige. „Es gibt hier keinen Raum und auch nur wenig Bedarf daran. Da nehmen wir lieber die Fahrt nach Siegen in Kauf, da gibt es eine richtig aktive Szene“, berichtet Holtmann von Konzerten seines Liedermacherduos. Vor allem unangenehmere Themen, „den Finger in die Wunde legen“ wie er es nennt, sei viel weniger gefragt. Aber wieso nicht mal ein Konzert einer Band außerhalb des eigenen Gute-Laune-Musikgeschmacks oder einer unbekannten Band besuchen. „Schlimmstenfalls ist es eine Erfahrung, versprochen!“ Der Hobby-Musiker ist überzeugt, dass nur so auch ein Umdenken der Kneipiers stattfinden kann, denn: Umso mehr Besucher zu kleinen Konzerten oder offenen Bühnen kommen, umso schneller spricht sich unter den ansässigen Lokalen eventuell rum, dass sich ein entsprechendes Konzept lohnen kann.

Mutigere Veranstalter, größere Plattformen für eine Vielfalt an Bands und Musikern, Raum für kluge Ideen und auch unangenehme Themen – all das sind Wünsche von Marco Holtmann an das kulturelle Leben in Hemer und Iserlohn. „Wer weiß, vielleicht können wir die Musik-Szene und die Vielfalt der auftretenden Bands wieder ganz groß machen.“

Bands, Musiker, Duos und mehr aus Hemer, Letmathe und Iserlohn gesucht:

Sie spielen in einer Band, treten alleine auf oder musizieren in einem Duo und würden ihre Musik gerne multimedial einem breiten Publikum präsentieren?

Sie kennen jemanden, dessen Musik unbedingt mehr Beachtung finden sollte, ihrer Meinung nach außergewöhnliche musikalische Impulse liefert oder live auf der Bühne einfach komplett überzeugt?

Wir sind auf der Suche nach Bands, Musikern und Musikerinnen, Liedermachern oder Duos aus Hemer und Iserlohn, die ihre eigenen Songs schreiben

Die Beschreibung passt? Dann melden Sie sich bitte bei uns per Mail an v.wittenburg@ikz-online.de, telefonisch unter 02371/822222 oder per Nachricht über unsere Facebook-Seite „ikz-online“.