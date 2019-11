Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung der Bahnfreunde MK

Deilinghofen. Die Bahnfreunde MK laden große, kleine und zukünftige Bahnfreunde am Samstag ab 13 Uhr zu ihrem Betriebstag ein. Am Balver Weg 20a können die vielen Baufortschritte an der digitalen HO-Vereinsanlage, einem Streckenabschnitt im Bereich des ehemaligen Bahnhofes Nachrodt sowie auch die betriebsbereite kleine analoge Spur N Anlage besichtigt werden. Bis gegen 18:00 Uhr beantworten die Bahnfreunde Fragen rund um die Modellbahn.