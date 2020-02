Aufstellung der Kandidaten

Hemer. Um ihre Kandidaten und Kandidatinnen für den Rat der Stadt Hemer zu bestimmen, lädt die CDU ihre Mitglieder am morgigen Freitag um 19 Uhr in den großen Sitzungssaal des Alten Amtshauses, Hauptstraße 116, ein. Mit Blick auf die Kommunalwahlen im Herbst sollen in der Mitgliederversammlung die Bewerber aufgestellt werden. „Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie unter anderem zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden und sich durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund ,Ländern und Gemeinden beteiligen“, heißt es in der Einladung. Deshalb lädt der Stadtverbandsvorsitzende Martin Gropengießer alle zur Kommunalwahl wahlberechtigten CDU-Mitglieder zu dieser Versammlung ein.