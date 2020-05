Hemer. Bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße stürzte am Samstag ein Kradfahrer, blieb aber zum Glück unverletzt. Gegen 15.10 Uhr fuhr der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Im Ohl. In Höhe des Hauses 40 erkannte er, so der Polizeibericht, ein verkehrsbedingt wartendes Auto zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt ca. 900 Euro.