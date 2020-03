Auf verschiedene Szenarien vorbereitet

Hemer. In der Lungenklinik ist man darauf vorbereitet, Corona-Patienten medizinisch zu versorgen.

Fünf Verdachtsfälle wurden bis jetzt in der Lungenklinik Hemer hinsichtlich des Corona-Virus untersucht, vier sind negativ, ein Ergebnis steht noch aus. Dr. Franz Stanzel, Chefarzt der Pneumologie in der Lungenklinik, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, das der Klinikalltag bisher noch relativ normal laufe. Dennoch laufe hinter den Kulissen ein intensiver Prozess, um für alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein.

Genau das ist es, um das in diesen Zeiten geht, wo sich das Corona-Virus rasend schnell ausbreitet. Man muss vorbereitet sein. Das ist Dr. Franz Stanzel und seinem Team wichtig, und so wurden in der Fachklinik für Lungenkrankheiten alle verschiedenen Szenarien durchgespielt.

So können in der Lungenklinik nach aktuellem Stand 22 erkrankte Menschen beatmet werden. „Das ist auch die Zahl, die wir gemeldet haben. Zudem haben wir zwei Geräte in Reserve fürs Haus“, so der Chefarzt der Pneumologie. Im absoluten Notfall könne das noch gesteigert werden. Das gelte auch für die Anzahl der Betten für Corona-Patienten. Auf der Quarantäne-Station gibt es 20 Plätze, aber in der Klinik könnte eine aktuell wegen des Krankenhausumbaus geräumte Station wieder in Betrieb genommen und umfunktioniert werden, so der Mediziner. „Wir haben ein abgestuftes Konzept für den Notfall erarbeitet.“ Ausgestattet mit der nötigen Schutzkleidung sind die Ärzte und auch das Pflegepersonal, so dass es da nicht zu Engpässen kommen wird.

Patientenuntersuchungen werden vielleicht verschoben

Bis jetzt läuft in der Klinik alles nach Plan, es gibt aber Überlegungen, nicht dringende Patientenuntersuchungen zu verschieben. Auch eine Urlaubssperre angesichts der bedrohlichen Entwicklung des Virus steht im Raum, und auch für die Ärzte wurden verschiedene Veranstaltungen abgesagt. „So findet auch der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie nicht statt. Stellen Sie sich vor, ein Arzt mit dem Virus ist dazwischen. Dann fallen alle aus“, so Dr. Stanzel.

Schließung von Schulenund Kindergärten wichtig

Der Chefarzt hält es für dringend notwendig, dass Veranstaltungen abgesagt werden und auch Schulen und Kindergärten für einen gewissen Zeitraum geschlossen werden. „Gibt es einen, der es aushustet, gehen die Zahlen weiter in die Höhe“, sagt der Arzt, „umso konsequenter gehandelt wird, umso größer ist die Chance, das Virus in den Griff zu bekommen“.

Neben den diensthabenden Ärzten gebe es laut Dr. Stanzel sogenannte „Hintergrunddienste“, die erreichbar seien, wenn es problematisch werde. So sei das auch an den Wochenenden. In der Lungenklinik ist man auf alles vorbereitet und hofft natürlich, dass die Betten der Infektionsstation leer bleiben.