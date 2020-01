Hemer. Der BSV Hemer startet mit einem großen Aufgabenberg in das neue Jahr.

Auf den BSV Hemer warten viele neue Herausforderungen

Das Jahr 2019 ist vorbei, das neue Jahr bereits ein paar Tage alt. Für den BSV Hemer warten auch in diesem Jahr wieder einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Vorsitzender Christoph Bürger gab sich beim Neujahrsempfang des Vereins am Sonntag im Schützenhaus am Lamberg optimistisch. „Im April wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich umgehend an die Arbeit machte, unseren Verein zu einem zeitgemäßen, modernen Schützenverein umzugestalten. Die bereits vorhandenen Vorschläge und Ideen des alten Vorstands dienten uns als hervorragende Grundlage“, sagte Christoph Bürger.

So müssten Wege gefunden werden, das Schützenhaus attraktiver zu machen – zum einen mit schönen Veranstaltungen, aber unbedingt auch durch die Verbesserung der Infrastruktur. „Barrierefreiheit ist hier der absolute Schwerpunkt“, betonte der BSV-Chef und meinte damit vorrangig die Umgestaltung der in die Jahre gekommenen Toilettenanlage sowie die Zugangsmöglichkeiten zu den Schießständen. 50 Prozent der Kosten können über das Landesprojekt „Moderne Sportstätten 2022“ gedeckt werden, den Rest muss der Verein aufbringen.

Römer lobt das Engagement des BSV

Änderungen gibt es erneut hinsichtlich des Schützenfestes, das vom 22. bis 24. Mai komplett in den Anlagen des Haus Hemer gefeiert wird. „Wir haben lange überlegt, wie es weitergehen kann und sind zu dem Entschluss gekommen, auch im Hinblick auf den geplanten Hallenbadbau, den Veranstaltungsort und den Ablauf nochmal zu ändern“, erklärte Bürger. Vizebürgermeister Wolfgang Römer lobte das Engagement des Vereins: „Es ist beeindruckend, was Sie als BSV leisten, auch hinsichtlich der Vielseitigkeit.“

Gute Leistungen bringen auch die 130 Mitglieder der Bogen-, Gewehr- und Schießsportabteilung. Die Besten wurden im Rahmen des Neujahrsempfangs seitens des Vorstandes geehrt. Besonders hervorgehoben wurden die Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften. Bärbel Henke wurde Deutsche Vizemeisterin, und für Franz Malz und Wolfgang Hedram reichte es für Platz 25 und 27.

Weiterhin wurden folgende Schützen ausgezeichnet: Susanne Albrecht, Manfred Buschka, Martina Drilling, Peter Hasenbrink, Eduard Haufler, Andre Jüttner, Herbert Kalthaus, Ignaz Krejci, Klaus Küpper, Manfred Droßel, Alexander Martynow, Thomas Reimann, Karl-Heinz Rosenthal, Daniel Saborowski, Carsten Schoof, Paul Stehle, Vilmos Subert, Michael Täubl, Christian Vogt und Ian Watson.