Atemübungen und Yoga bei VHS-Kurs im Wald

Hemer. Mit Yoga und Atemübungen erschließen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VHS-Kurses den Wald. In dessen Stille und der ganz besonderen Waldatmosphäre werden die beiden Dozentinnen Elke Rau und Petra Paschalidis in Asanas und Meditationen überleiten. Dieses besondere Erlebnis findet am Samstag, 5. September, von 11 bis 13.15 Uhr, in Hemer am Schwimmbad „Am Damm“ statt. Anmeldungen unter der Kursnummer 202-5427 können telefonisch unter 02373-94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de erfolgen.