Apfelsammlung am Sauerlandpark

Hemer. Auch in diesem Herbst bietet das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis wieder die Apfelsammlung und den Apfelankauf an. Äpfel werden an den Samstagen, 26. September und 10. Oktober, jeweils von 9 bis 15 Uhr an der Alten Panzergarage (Parkplatz Sauerlandpark) an der Platanenallee angenommen. Die Hälfte des angelieferten Obstes soll gegen Saft getauscht werden, damit die Vorfinanzierung gewährleistet werden kann. Es wird darum gebeten, nur saubere, gesunde Äpfel zu liefern. Auch Fallobst ohne Faulstellen wird gern angenommen. Zu beachten ist, dass die Früchte nicht chemisch behandelt wurden.