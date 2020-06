Hemer. In der Felsenmeerstadt versuchten es Betrüger am Dienstag mehrfach mit der Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten. In 18 angezeigten Fällen gelang es jedoch nicht, die Bürgerinnen und Bürger zu überreden, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Die Angerufenen machten alles richtig. Sie beendeten das Gespräch und wandten sich unter der Notrufnummer 110 an die richtige Polizei. Die Beamten nahmen die Betrugsanzeige auf und gaben Hinweise zum richtigen Verhalten.