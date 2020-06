Anzeige gegen Fahrer von E-Scooter

Hemer. Viele E-Scooter sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Wer damit fährt, riskiert hohe Bußgelder. Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr stoppte eine Polizeistreife auf der Hauptstraße einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer. Er war verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs und hatte kein Versicherungskennzeichen. Deshalb war die Fahrt für ihn damit beendet. Das Befahren des Gehwegs kostet mindestens 15 Euro Bußgeld, das Fahren ohne Versicherung eine Strafanzeige. Sind E-Scooter-Fahrer ohne die vorgeschriebene Versicherung unterwegs, zahlen sie 40 Euro. Zudem kann ein Verfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet werden. Wer einen E-Scooter ohne Straßenzulassung fährt, muss 70 Euro bezahlen. Auch Betrunken sollte nicht gefahren werden.

Auch für E-Scootergelten Promillegrenzen

Am Mittwoch gegen Mittag war ein 37-jähriger Herscheider mit seinem E-Roller in Lüdenscheid auf Schlangenkurs unterwegs. Die Polizei rät: „Auch wenn für E-Scooter kein Führerschein erforderlich ist: Wer so offensichtlich unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln E-Roller fährt, der gefährdet damit seinen Pkw-Führerschein und sein Leben! Es gelten die üblichen Promille-Grenzen (z.B. 0,0 Promille für Fahranfänger).“