Hemer. Zahl der Eingangsklassen und Schüleranmeldungen an den weiterführenden Schulen.

Zum Schuljahr 2020/2021 werden am Woeste-Gymnasium drei Eingangsklassen, an der Gesamtschule fünf Eingangsklassen und an der Realschule zwei Eingangsklassen gebildet, wie die Stadt mitteilt. Nach aktuellem Stand liegen für das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium 84, für die Gesamtschule Europaschule am Friedenspark 130 und für die Hans-Prinzhorn-Realschule 61 Anmeldungen vor.