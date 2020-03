Große Differenzen gibt es zwischen dem, was die Staatsanwaltschaft einem 34-jährigen Angeklagten aus Hemer vorwirft, und dessen Schilderung der Ereignisse in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2017. Laut Anklage soll er die Geschädigte gegen ihren Willen in seiner Wohnung festgehalten und zwei Mal zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Bei einer Auseinandersetzung soll er der Frau darüber hinaus einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und sie auf den Boden geworfen und gewürgt haben.

Der Angeklagte erzählte von einer Geschichte, die im Jahr vor der ihm vorgeworfenen Tat mit einer Kontaktaufnahme über ein Plaudermedium, einem „Kontaktchat“, begonnen habe. „Dann hat sie mir drei Fotos von sich geschickt, und wir haben miteinander ,gechattet’.“ Anfang Mai habe es als vierte Begegnung eine Verabredung über’s Wochenende gegeben, die mit gemeinsamem Alkoholkonsum eingeläutet wurde. Sie habe nur wenig getrunken, er erheblich mehr: „Ich war schon betrunken.“

Einvernehmlicher Sex erst am nächsten Morgen

Zum Geschlechtsverkehr sei es an diesem Tag nicht mehr gekommen, behauptete er. Nach einer Übernachtung in einem zwei Quadratmeter großen Bett habe man sich erst am nächsten Morgen „einvernehmlich“ auf diesen Programmpunkt verständigt. „Dann sind wir aufgestanden, haben Kaffee getrunken und sind ins Bad gegangen.“ Er habe Pfannekuchen gebacken und „zwei, drei Bier gegen die tierischen Kopfschmerzen“ getrunken, ergänzte der Angeklagte. Diese scheinen eine Folge des exzessiven Alkoholkonsums am Vortag gewesen zu sein.

Er gab zu, dass er die Wohnungstür am Abend zuvor abgeschlossen habe: „Der Schlüssel steckte in der Tür.“ Jeglichen Streit bestritt der Angeklagte. Auf Nachfrage bestätigte er aber, dass seine Besucherin sauer über den morgendlichen Alkoholkonsum war: „Keiner Frau gefällt das.“ Der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz fragte nach den Verletzungen der Zeugin, von denen der Angeklagte bei der Polizei noch behauptet hatte, dass sie diese schon mitgebracht habe. Darauf gab es im Gerichtssaal keine Antwort. Die Frage, ob er eine Erklärung dafür habe, dass die Zeugin ihm eine so schwere Tat vorwerfe, beantwortete der Angeklagte mit einem „Nein!“.

Am 6. Mai 2017 fuhr der Angeklagte mit der Zeugin zu einer Tankstelle an der Mendener Straße, wo sie Bier holen sollte. Sie nutzte die Gelegenheit, um eine Tankstellenmitarbeiterin um Hilfe zu bitten, was diese offenbar umsetzte. Sie soll die Frau in einem hinteren Raum in Sicherheit gebracht und den Angeklagten verscheucht haben. Die Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis von seiner Wohnung zur Tankstelle war ursprünglich Teil der Anklage. Über diese Straftaten wurde aber schon vor dem Amtsgericht Iserlohn verhandelt. Der Prozess wird am 23. März fortgesetzt.